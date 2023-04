EEUU: Avanza investigación sobre filtración de documentos

WASHINGTON (AP) — El FBI desea interrogar a un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts de 21 años en conexión con la filtración de documentos militares secretos sobre la guerra en Ucrania, informaron el jueves dos fuentes enteradas del tema.

El FBI había reducido previamente la lista de sospechosos en la filtración de documentos que revelaron detalles sobre las evaluaciones internas del gobierno estadounidense sobre la guerra y sobre las relaciones con los aliados. Los investigadores ahora creen que la persona que dirigió el grupo de chat donde se publicaron los documentos es un miembro de la Guardia Aérea Nacional en Massachusetts que se especializa en inteligencia, según las dos personas, que no estaban autorizadas a discutir públicamente una pesquisa en curso y hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato.