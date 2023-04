El Talibán mata a ideólogo del ataque al aeropuerto de Kabul

WASHINGTON (AP) — Un ataque terrestre del Talibán mató al miliciano del grupo extremista Estado Islámico que dirigió el ataque suicida de agosto de 2021 en el aeropuerto de Kabul, en el que murieron 13 soldados estadounidenses y unos 170 afganos durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán, según dijeron el martes las autoridades estadounidenses.

En un principio, ni Estados Unidos -ni, al parecer, el Talibán- eran conscientes de que el ideólogo había muerto. Falleció durante una serie de combates este mes en el sur de Afganistán entre el Talibán y la filial del grupo Estado Islámico, conocido por su acrónimo ISIS, según varios funcionarios.

Pero en los últimos días, la inteligencia estadounidense confirmó “con mucha confianza” la muerte del dirigente de ISIS, según un funcionario de alto rango. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar información de inteligencia.

El secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, emitió un comunicado el martes por la noche sobre que el Talibán había matado al ideólogo del ataque. “Estados Unidos no participó en esta operación”, indicó Ryder.

Durante el fin de semana, el ejército estadounidense empezó a notificar a los padres de los 11 infantes de marina, el marinero y el soldado fallecidos en la explosión en la Puerta Abbey, y ellos compartieron la información en un grupo privado de mensajería. El padre de uno de los infantes de marina dijo que la muerte del asesino de su hijo ofrecía poco consuelo.

“Pase lo que pase, no va a traer a Taylor de vuelta, eso lo entiendo”, dijo Darin Hoover, padre del sargento Darin Taylor Hoover, en una llamada telefónica con The Associated Press. “Casi lo único que podemos hacer su madre y yo ahora es actuar en su nombre. Todo lo que queremos es la verdad. No la estamos recibiendo. Eso es lo frustrante”.

Hoover explicó que él y la madre de su hijo, Kelly Henson, han pasado el último año y medio llorando su muerte y rezando para que se diriman responsabilidades en el gobierno de Biden por la gestión de la retirada.

Añadió que la Infantería de Marina sólo le dio información limitada y no identificó al líder de ISIS ni las circunstancias de su muerte. Funcionarios estadounidenses declinaron dar muchos detalles debido a la naturaleza delicada del trabajo de inteligencia.

El funcionario dijo que era su “responsabilidad moral” informar a las familias de las víctimas de que el “ideólogo” y la “persona más responsable del ataque del aeropuerto” había caído en combate. Agentes de inteligencia determinaron que “seguía siendo un importante ideólogo y supervisor” del grupo, añadió.

Varios funcionarios dijeron que Estados Unidos no había participado en la muerte ni se había coordinado en absoluto con el Talibán. El funcionario del gobierno describió la operación talibán como “significativa” y dijo que Estados Unidos sólo había tenido noticia a través de su capacidad de inteligencia “a distancia”.

Hoover forma parte de una de 12 familias con miembros caídos que se mantienen en contacto desde el ataque y se prestan apoyo y comparten información a través del chat privado. El chat lo creó Cheryl Rex, la madre del soldado de primera Dylan Merola, un infante de marina que murió en el ataque.

Rex, que ha sido una gran crítica de la gestión de la retirada por parte del gobierno de Biden, dijo a AP que fue en el chat donde supieron el lunes por la noche de la muerte del líder miliciano, mientras esperaban confirmación oficial de las autoridades militares estadounidenses.

Los militares fallecidos estaban en el equipo que filtraba el 26 de agosto de 2021 a los miles de afganos angustiados que trataban de subir a uno de los abarrotados vuelos fuera del país tras la brutal toma talibán. La escena de desesperación pronto se tornó en una de horror cuando un suicida se inmoló. El grupo Estado Islámico reivindicó el ataque.

La detonación en la Puerta Abbey se produjo horas después de que las autoridades occidentales advirtieran del riesgo de un gran ataque e instaran a la gente a abandonar el aeropuerto. Pero el consejo pasó prácticamente desapercibido mientras afganos trataban frenéticamente de huir del país en los últimos días de una evacuación liderada por Estados Unidos antes de las tropas estadounidenses pusieran fin oficialmente a sus 20 años en el país.

La rama afgana de ISIS, llamada Estado Islámico-Khorasan, tiene hasta 4.000 miembros y es el enemigo más acérrimo del Talibán y su principal amenaza militar. Ha seguido realizando ataques en Afganistán desde que los talibanes tomaron el país, especialmente contra minorías.

Después de que el gobierno de Trump firmara un acuerdo con el Talibán en 2020 para retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán y el gobierno de Biden mantuviera el trato en 2021, hubo esperanzas en Washington de que el ansia talibán de conseguir reconocimiento internacional y asistencia para la empobrecida población del país pudiera moderar su comportamiento.

Pero las relaciones entre Estados y el Talibán se han deteriorado más desde que los antiguos insurgentes impusieron nuevas y draconianas medidas que expulsaban a las niñas de la escuela y excluían a las mujeres de trabajar para agencias humanitarias y de salud.

Sin embargo, aún existe una línea de comunicación entre las dos partes, liderada por el enviado especial de Estados Unidos en Afganistán, Tom West. Los contactos de West son principalmente con funcionarios talibanes en Kabul y no con la parte más ideológica de la cúpula talibán, afincada en Kandahar.

Las periodistas de Associated Press Tara Copp y Ellen Knickmeyer contribuyeron a este despacho.