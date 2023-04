Empresa japonesa pierde contacto con nave antes de alunizaje

Una compañía japonesa perdió contacto con su sonda espacial momentos antes de que debiera alunizar el miércoles, y señaló que la misión aparentemente había fracasado.

Las comunicaciones cesaron cuando la nave espacial descendió los últimos 10 metros (33 pies), viajando a unos 25 kilómetros por hora (16 millas por hora). Los controladores de vuelo se asomaron a sus pantallas en Tokio, sin mostrar expresión alguna, a medida que transcurrían los minutos sin tener noticias de la sonda, que se cree se estrelló.

“Tenemos que asumir que no pudimos completar el alunizaje”, dijo Takeshi Hakamada, fundador y director general de la compañía, ispace.

Una hora después, Hakamada señaló que no podía confirmar que la sonda se hubiera estrellado, y comentó a The Associated Press que en las próximas horas los ingenieros tendrán una idea más clara de lo que salió mal.

Si todo hubiera salido de acuerdo a lo planeado, ispace habría sido la primera compañía privada en lograr un alunizaje. Hakamada prometió que lo volverán a intentar, y que una segunda sonda lunar ya estaba bajo desarrollo para el próximo año, sin importar los resultados del miércoles.

Sólo tres gobiernos han realizado un alunizaje exitoso: Rusia, Estados Unidos y China. Una organización sin fines de lucro israelí intentó alunizar en 2019, pero su nave espacial quedó destrozada tras el impacto.

La sonda japonesa de 2,3 metros (7 pies) llevaba un explorador lunar miniatura para los Emiratos Árabes Unidos y un robot japonés que estaba diseñado para rodar en el polvo lunar. También había artículos de clientes privados a bordo.

Llamada Hakuto, que en japonés significa conejo blanco, la nave espacial tenía previsto alunizar en el cráter Atlas, situado en la sección noreste de la cara visible de la Luna, de más de 87 kilómetros (50 millas) de diámetro y unos 2 kilómetros (más de 1 milla) de profundidad.

Tomó una ruta larga e indirecta hacia la Luna luego de su despegue en diciembre, enviando fotografías de la Tierra durante el recorrido. La sonda ingresó a la órbita lunar el 21 de marzo.

