WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|59
|64
|123
|Z. Benson, WPG
|36
|62
|98
|C. Wheatcroft, PG
|41
|49
|90
|L. Stankoven, KAM
|31
|59
|90
|M. Savoie, WPG
|34
|49
|83
|C. McClennon, WPG
|41
|39
|80
|R. Heidt, PG
|22
|57
|79
|K. Uchacz, RD
|46
|32
|78
|A. Suzdalev, REG
|36
|42
|78
|A. Roest, EVT
|32
|46
|78
|A. Cristall, KEL
|34
|43
|77
|T. Wong, SAS
|23
|54
|77
|J. Davidson, SEA
|35
|40
|75
|K. Ziemmer, PG
|32
|43
|75
|T. Howe, REG
|30
|45
|75
|E. Sidorov, SAS
|40
|34
|74
|J. Firkus, MJ
|32
|42
|74
|N. Danielson, BDN
|31
|43
|74
|B. Zloty, WPG
|11
|61
|72
|S. Svozil, REG
|10
|62
|72
|B. Yager, MJ
|25
|45
|70
|L. Ciona, SEA
|26
|43
|69
|J. Berezowski, EVT
|40
|28
|68
|L. Dragicevic, TC
|15
|53
|68
|J. Filmon, SC
|41
|26
|67
|C. Bankier, KAM
|32
|35
|67
|C. Geekie, WPG
|32
|35
|67
|O. Pederson, WPG
|29
|38
|67
|M. Ward, SC
|22
|45
|67
|M. Seminoff, KAM
|25
|41
|66
|O. Zellweger, KAM
|24
|42
|66
|G. Szturc, KEL
|18
|47
|65
|G. Klassen, POR
|34
|30
|64
|N. Ritchie, BDN
|23
|41
|64
|T. Thorpe, VAN
|32
|31
|63
|H. Thornton, PG
|20
|43
|63
|J. Grubbe, RD
|16
|47
|63
|K. Korchinski, SEA
|8
|55
|63
|R. Hofer, KAM
|38
|24
|62
|A. Calvert, MJ
|35
|27
|62
|E. Ernst, TC
|31
|31
|62
|K. Crnkovic, SEA
|28
|34
|62
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|27
|35
|62
|B. Hemmerling, EVT
|21
|41
|62
|D. Kuefler, KAM
|31
|30
|61
|B. Lisowsky, SAS
|31
|30
|61
|J. Stefan, POR
|21
|39
|60
|R. Fromm-Delorme, POR
|28
|31
|59
|C. Bertholet, SPO
|25
|34
|59
|R. Korczak, MJ
|24
|35
|59
|K. Masters, KAM
|11
|48
|59
|G. Sawchyn, SEA
|18
|40
|58
|L. Cagnoni, POR
|15
|43
|58
|J. Poole, VIC
|29
|28
|57
|F. Minten, KAM
|26
|31
|57
|P. Bell, TC
|21
|36
|57
|C. Hvidston, SC
|20
|37
|57
|A. De La Gorgendiere, SAS
|11
|46
|57
|C. Roulette, SAS
|21
|35
|56
|O. Wiesblatt, MH
|24
|31
|55
|D. Mateychuk, MJ
|6
|49
|55
|Z. Ostapchuk, WPG
|23
|31
|54
|C. Levis, KAM
|19
|35
|54
|L. Kosior, PA
|17
|37
|54
|E. Samson, PG
|16
|37
|53
|R. Schaefer, SEA
|26
|26
|52
|S. Stanick, PA
|21
|31
|52
|O. Tulk, CGY
|21
|31
|52
|S. Honzek, VAN
|21
|30
|51
|C. Shepard, LET
|19
|32
|51
|J. Chiasson, SAS
|19
|32
|51
|A. Basha, MH
|15
|36
|51
|J. O'Brien, POR
|11
|40
|51
|C. Golder, KEL
|28
|22
|50
|J. Isley, RD
|28
|22
|50
|N. Myatovic, SEA
|25
|25
|50
|K. Sorensen, PA
|23
|27
|50
|J. Sloan, TC
|18
|31
|49
|B. Lee, MH
|27
|21
|48
|R. Belton, TC
|11
|37
|48
|B. Hyland, BDN
|26
|21
|47
|B. Catton, SPO
|19
|27
|46
|J. Gavin, TC
|19
|27
|46
|J. Jones, LET
|19
|27
|46
|Z. Funk, PG
|18
|28
|46
|A. Kydd, KEL
|17
|29
|46
|J. Lipinski, VAN
|17
|29
|46
|C. Anderson, BDN
|15
|31
|46
|C. Lambos, WPG
|12
|34
|46
|C. Sedoff, RD
|4
|42
|46
|B. Valis, REG
|20
|25
|45
|R. Ritchie, PA
|18
|27
|45
|S. Tschigerl, CGY
|21
|23
|44
|M. Leslie, VAN
|11
|33
|44
|A. Mechura, TC
|21
|22
|43
|T. Cheveldayoff, SPO
|20
|23
|43
|T. De Luca, SPO
|14
|29
|43
|T. Patton, VIC
|13
|30
|43
|L. Wormald, LET
|21
|21
|42
|T. Laventure, LET
|20
|22
|42