HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Regina

Blades 4, Pats 3 (1st OT)

First Period

1. Regina, Svozil 3 (Bedard, Ginnell) 2:32.

2. Saskatoon, Wiens 2 (De La Gorgendiere, Wong) 12:21 (pp).

3. Regina, Suzdalev 1 (Bedard, Svozil) 13:25.

Penalties — Watterodt Sas (interference) 5:36; Vaughan Reg (boarding) 12:13.

Second Period

No Scoring.

Penalties — Saskatoon bench (too many men, served by Chiasson) 17:39.

Third Period

4. Regina, Bedard 6 (Suzdalev, Ginnell) 9:39.

5. Saskatoon, Sidorov 1 (De La Gorgendiere, Wong) 10:32 (pp).

6. Saskatoon, Lisowsky 1 (Chiasson, Wong) 19:33 (pp).

Penalties — Oremba Reg (holding) 4:22; Lisowsky Sas (slashing) 5:27; Feist Reg (cross checking) 10:15; Shugrue Sas, Barnett Reg (roughing) 11:24; Berge Reg (tripping) 18:01.

First Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shots on goal by

Saskatoon 9 9 13 6 _ 37 Regina 14 7 2 1 _ 24

Goal — Saskatoon: Chadwick (W, ). Regina: Sim (37 shots, 33 saves).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 3-4; Regina: 0-3.

Referees — Adam Forbes, Brett Iverson. Linesmen — Tanner McGregor, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 6,499 at Regina.