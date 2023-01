LIMA (AP) — Una ministra de la presidenta peruana Dina Boluarte renunció el miércoles al gabinete en medio de las protestas que ya llevan casi dos meses en reclamo de la dimisión de la mandataria y del Parlamento.

La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta de renuncia, confirmó la oficina del primer ministro Alberto Otárola a The Associated Press. Otárola agradeció el “compromiso y profesionalismo desempeñado”. No se informaron las causas de su alejamiento.