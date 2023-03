LIMA (AP) — El ciclón Yaku, presente en el Pacífico Sur frente a las costas de Perú y Ecuador, es un fenónemo que ha afectado a varias provincias de ambos países. El inusual evento meteorológico provocó precipitaciones torrenciales, inundaciones de pueblos, carreteras y desbordes de ríos.

AP explica por qué es extraño ese tipo de acontecimientos en esa zona.

¿ES INUSUAL UN CICLÓN FRENTE A LAS COSTAS DE PERÚ Y ECUADOR?

Yaku, que significa agua en lengua quechua, es un evento anómalo que no es típico ni propio de Sudamérica, dijo desde Guayaquil a The Associated Press Michael Linthon, técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. “Nos tomó por sorpresa”, pero debido a la magnitud e intensidad que ha evidenciado no puede ser caracterizado como ciclón sino que, según aclaró, más bien es un sistema de baja presión.

El Servicio Nacional de Meteorología del Perú añadió que Yaku no tiene las velocidades de los vientos característicos de los ciclones en otras partes del mundo y, debido a su baja energía, recibe el nombre de "ciclón de características tropicales no organizado".

Los expertos coinciden en que Yaku se formó a finales de febrero. El técnico Linthon indicó que ha causado una intensificación de leve a moderada de los vientos, pero las lluvias han aumentado debido al incremento de la temperatura del Pacífico y de otros factores. El mar ha registrado un alza de temperatura desde un promedio normal en esta época del año de 25 a 26 grados hasta 28 grados actuales.

¿QUE PROVOCÓ ESTE FENÓMENO?

De acuerdo a los expertos, el principal efecto del ciclón Yaku es el aumento considerable de las precipitaciones. “Está ocasionando más lluvias de lo normal”, resumió Benito Valderrama, especialista del Servicio Nacional de Meteorología del Perú. El experto explicó que no es la primera vez que se presenta un evento similar.

Ocurrió en condiciones similares entre el año 1997 y 1998, así como también entre 1982 y 1983.

La diferencia es que Yaku se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa, mientras que los anteriores se formaron a distancias más lejanas. Al igual que otros efectos de fenómenos meteorológicos pasados como El Niño, los expertos advierten de que algunas consecuencias inmediatas que podrían presentarse son los daños en infraestructuras de los servicios públicos, como puentes, carreteras, postas médicas, sedes policiales o escuelas.

En Ecuador y Perú, un efecto colateral negativo podría recaer sobre el sector pesquero debido que los peces de interés comercial se han alejado a causa de la elevación de la temperatura del mar.

¿CÓMO SE MANIFESTÓ EL CICLÓN EN PERÚ?

El ciclón Yaku llevó precipitaciones en la costa norte peruana cerca de la frontera con Ecuador. Seis regiones sufrieron el impacto de copiosas lluvias. El río La Leche, en la región Lambayeque, se desbordó en la víspera inundando una carretera clave que conecta la costa norte peruana, mientras que las ciudades de Íllimo y Pacora, ambas dentro de Lambayeque, sufrieron inundaciones.

Sus principales calles llegaron a acumular niveles de agua superiores a 50 centímetros. Las regiones de Piura, Tumbes y La Libertad también recibieron abundantes precipitaciones. En esta última, la cantidad de agua caída provocó que las principales vías de las ciudades de Chepén y Pacasmayo se anegaran.

De acuerdo a los modelos meteorológicos que usan bases de datos acumuladas por décadas, el Servicio Nacional de Meteorología del Perú (Senamhi) pronostica que las lluvias comenzarán a trasladarse de forma ligera desde el norte peruano hacia el sur.

Llegarán a la capital peruana, una ciudad ubicada en medio de un desierto donde llueve muy poco. Uno de los escenarios del Senamhi augura que en Lima, entre el 12 y 16 de marzo, se esperan dos y cinco milímetros de lluvia, que son como entre dos y cinco litros de agua por metro cuadrado.

Esa intensidad podría generar quebradas y provocar aludes, como en 2017, cuando en una zona de Lima, una masa de lodo arrastró personas y animales como vacas.

¿QUÉ DAÑOS DEJÓ EN ECUADOR?

En Ecuador, las lluvias en la región costera afectaron con mayor fuerza a las ciudades de Guayaquil y Chone. En la primera de ellas, la tarde del miércoles llovió tanto que alcanzó en pocas horas la cantidad promedio de lluvias invernales que se esperaban para todo el mes de marzo. Hubo calles y viviendas inundadas, cortes de electricidad de más de 24 horas y las alcantarillas terminaron expulsando agua en lugar de evacuarla.

En Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país con casi 2,7 millones de habitantes, ubicada a 270 kilómetros al suroeste de la capital, el municipio cerró los parques y plazas debido al riesgo de inundaciones.

En la ciudad de Chone, a 183 kilómetros al suroeste de Quito, un fuerte aguacero causó el martes que el 80% de su territorio quedara inundado. Provocó la muerte de tres habitantes, dos ancianos a causa de un deslizamiento de tierra y un joven, arrastrado por la corriente del río denominado Mosquito.

La temporada invernal, propia de Ecuador en los primeros meses del año, dejó también secuelas como deslizamientos de tierra sobre carreteras en siete provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Chimborazo, Santa Elena, entre las más importantes.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAY PARA LOS CIUDADANOS?

La Defensa Civil de Perú recomendó a las autoridades locales monitorear los ríos para decidir de forma anticipada evacuaciones en caso de posibles desbordes. En casos de inundaciones en calles y zonas urbanas, sugirió alejarse de cables de energía eléctrica o torres de alta tensión. También evitar cruzar por los ríos con caudales que hayan aumentado.

El periodista de la AP Gonzalo Solano reportó desde Quito.