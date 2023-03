BERLÍN (AP) — La publicación de un reporte de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha sido postergada debido a una disputa entre países ricos y pobres sobre las emisiones máximas permitidas y la ayuda financiera a las naciones vulnerables.

El reporte realizado por eminentes científicos de todo el mundo iba a ser aprobado el viernes por las delegaciones gubernamentales, al final de una conferencia en Interlaken, Suiza.

La fecha fue postergada una y otra vez a medida que las delegaciones de China, Brasil, Arabia Saudí, así como Naciones Unidas y la Unión Europea, negociaron todo el fin de semana sobre los términos del texto.

El reporte por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas tenía como objetivo destilar una vasta cantidad de investigaciones hechas desde el Acuerdo de París forjado en 2015.

Un sumario del reporte fue aprobado el domingo temprano, pero tres fuentes allegadas a las conversaciones dijeron a The Associated Press que el acuerdo sobre la totalidad del texto podría tener que ser postergado para otra reunión. Las fuentes hablaron a condición de anonimato al no estar autorizadas para hablar del tema en público.

El inusual proceso, de tener a gobiernos aprobando un reporte científico, tiene como objetivo asegurar que los gobiernos acepten el texto como autoritativo y acaten sus conclusiones.

Al inicio del encuentro el secretario general de la ONU Antonio Guterres llamó a los delegados a basarse en “hechos fríos y concretos” para transmitir el mensaje de que queda poco tiempo para que el mundo logre su meta de reducir el calentamiento atmosférico en 1,5 grados centígrados (2,7 grados Fahrenheit) con respecto a la era preindustrial.

Si bien las temperaturas globales ya han aumentado en 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX, Guterrres insistió en que la meta de 1,5 grados es posible “si se efectúan recortes de las emisiones rápidas y profundas en todos los sectores de la economía mundial”.

Observadores opinan que los encuentros del panel se han politizado mientras aumentan los riesgos de los aumentos de las temperaturas, un fenómeno que está ocurriendo también en las negociaciones climáticas de la ONU que usualmente se realizan a final de cada año.

Uno de los temas más espinosos en el encuentro actual es cómo definir las naciones vulnerables, es decir, las que podrán recibir dinero de un fondo por “pérdidas y daños” establecido en las últimas negociaciones climáticas en Egipto. Los delegados también han discutido sobre las cifras que determinan cuántas emisiones deben ser recortadas en los años siguientes, y cómo incluir las reducciones artificiales y naturales en la ecuación.