WEST READING, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Una explosión registrada el viernes en una fábrica de chocolate de Pensilvania mató a dos personas, mientras que varias más se reportan como desaparecidas.

El jefe del Departamento de Policía del distrito de West Reading, Wayne Holben, confirmó que la explosión en la planta de R.M. Palmer Co., en West Reading, había dejado dos decesos, nueve desaparecidos y varios heridos.

La explosión, que se produjo a las 16:57 horas, lanzó una columna de humo negro al aire y provocó la destrucción de un edificio de la planta y daños en un edificio vecino. La causa de la explosión sigue bajo investigación, dijo Holden durante una rueda de prensa.

No había peligro de más explosiones, pero Holden indicó a los residentes que evitaran la zona de la fábrica, a unos 96 kilómetros (60 millas) al noroeste de Filadelfia.

La portavoz de Tower Health, Jessica Bezler, dijo que ocho personas fueron trasladadas al hospital de Reading el viernes por la noche.

Dos fueron ingresados en buen estado y cinco estaban siendo atendidos y serían dados de alta, informó en un correo electrónico a The Associated Press. Dijo que un paciente fue trasladado a otro centro, pero no dio más detalles.

Los bomberos del condado Berks seguían en el lugar el viernes por la noche.