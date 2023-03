CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Civiles no se enfrentaron a soldados mexicanos por detención de sicarios

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a civiles atacando a elementos del ejército mexicano en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, después de que capturaron a varios sicarios.

LOS HECHOS: El enfrentamiento no se dio tras la captura de sicarios, las personas que aparecen en él se enfrentaron a los soldados en una protesta que tuvo lugar después de que éstos ejecutaron a cinco jóvenes el pasado 26 de febrero.

La madrugada del 26 de febrero, un tiroteo ejecutado por elementos del Ejército mexicano tuvo lugar en Nuevo Laredo. Según explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado el 28 de febrero, los militares estaban investigando un hecho violento en el área y abrieron fuego contra una camioneta después de que no obedeciera una orden de detenerse.

De los siete individuos que viajaban en el vehículo cinco jóvenes murieron, una persona fue herida de gravedad y otra resultó ilesa, aseguró el documento oficial.

The Associated Press reportó que estos hechos provocaron una riña entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, dijo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.

En redes comenzaron a compartirse videos de este altercado, pero no todas las publicaciones son correctas.

En una publicación en Twitter se muestra un video de decenas de personas gritando y enfrentándose a algunos soldados. En algún punto se ve a un militar en el piso siendo pateado por civiles. Al final de la grabación se escuchan disparos y la gente se dispersa.

El texto que acompaña la publicación dice falsamente: “Elementos de la #SEDENA son atacados después de haber capturado a varios sicarios. Tuvieron que darse a respetar y hacer tiros al aire para controlar a los narco-familiares de los detenidos. Todo nuestro apoyo al Ejército”.

Pero el enfrentamiento con civiles ocurrió luego de que militares acribillaron a cinco individuos, no después de la detención de algún sicario.

En el único comunicado que la Sedena ha compartido hasta el 2 de marzo no se informó que los jóvenes fueran sicarios o que se haya ejecutado alguna detención.

El informe oficial sobre los hechos de las autoridades estatales al que tuvo acceso AP señala que los cuerpos fueron encontrados en la camioneta y dos en una acera cercana. Dichos reportes generalmente señalan cualquier arma encontrada en la escena del crimen, pero no se mencionó ninguna en este caso.

Nuevo Laredo está dominado por el violento Cártel del Noreste, una rama de la antigua organización criminal Los Zetas. Los militares han sido frecuentemente atacados por sicarios de cárteles en Nuevo Laredo.

No es la primera vez que en la ciudad hay acusaciones contra los militares por sus actuaciones.

En 2021, la Armada de México entregó a 30 marinos a fiscales civiles para que enfrentaran a la justicia en casos de personas que desaparecieron durante operaciones contra el crimen en Nuevo Laredo en 2014. Los marinos también fueron acusados ​​de detener a supuestos sospechosos, algunos de los cuales desaparecieron. Durante 2018, decenas de personas desaparecieron en Nuevo Laredo, reportó AP.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Reporte de periodista sobre marcha contra reforma electoral mexicana es tergiversado

LA AFIRMACIÓN: Durante la marcha que se realizó en la Ciudad de México el 26 de febrero en contra de la reforma electoral, un video muestra a algunos de los asistentes removiendo posters que señalan la culpabilidad del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el objetivo de protegerlo.

LOS HECHOS: La periodista que grabó el video originalmente desmintió esa información y aseguró que las personas que aparecen en la grabación le explicaron en entrevista que retiraron los carteles porque buscaban que el objetivo de la marcha no se desvirtuara. Los entrevistados también señalaron que reprobaban las acciones de García Luna.

El 26 de febrero, la AP reportó que decenas de miles de personas llenaron la plaza principal de la Ciudad de México para protestar contra las reformas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron aprobadas la semana pasada y se consideran una amenaza a la democracia.

Una vez que se promulguen las reformas reducirán salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan esos centros de votación. También disminuirán las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

El domingo, la mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, los colores del Instituto Nacional Electoral, y gritaban consignas como “¡Mi voto no se toca!” o “¡El INE no se toca!”.

En redes usuarios compartieron videos y fotografías de la manifestación masiva para apoyarla, pero también para criticarla.

Un video compartido en Twitter muestra a cuatro asistentes a la marcha retirando posters con el rostro del exsecretario de Seguridad García Luna de un puesto de venta. Los carteles muestran un retrato del exfuncionario en un fondo azul y con el logo del Partido Acción Nacional (PAN). Arriba del retrato se lee la palabra “culpable” y abajo la frase “#Calderónsísabía”.

Algunos usuarios han compartido la grabación asegurando incorrectamente que los asistentes a la protesta retiraron carteles que señalaban la culpabilidad con el objetivo de protegerlo.

“No les gusta que se exhiba al delincuente de García Luna y quitan posters donde señalan su culpabilidad. No defienden al INE, defienden a LUNA”, dice una publicación que incluye el video.

Las publicaciones hacen referencia al reciente juicio a García Luna en Estados Unidos en el que se lo declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico cuando se desempeñó como funcionario público durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Días antes de que ocurriera la protesta, López Obrador acusó a los asistentes de la marcha de querer “defender al viejo régimen corrupto” y de “apoyar a (Felipe) Calderón, a (Genaro) García Luna, a (Vicente) Fox”. Esta afirmación fue retomada en redes por personas afines a su administración.

Sin embargo, Alma Paola Wong, reportera de Milenio que grabó el video, negó que los manifestantes hubieran retirado los posters de García Luna para protegerlo o apoyarlo e incluso respondió a los usuarios que erróneamente hicieron esas afirmaciones.

“No desinformemos. En entrevista me comentaron que buscaban que el motivo de la marcha no se desvirtuara”, dice un tuit.

Otra publicación de Wong compartida el 26 de febrero a las 10:14 horas señala: “Ciudadanos retiran carteles con la imagen de Genaro García Luna, piden que no se confunda la concentración de hoy. Aseguran que vinieron al #zócalo para defender al #INE. Reprueban lo que hizo GGL (Genaro García Luna) y el #PAN, pero hoy, dicen es x el ⁦@INEMexico #yodefiendomivoto”, dice la publicación.

El domingo, posters y propaganda que hacían referencia al reciente juicio de García Luna y a su relación con el PAN aparecieron en varios puntos de la Ciudad de México.

Además de los carteles antes mencionados, en redes se compartieron imágenes de una manta con la fotografía de García Luna que fue colocada en uno de los edificios gubernamentales del zócalo de la Ciudad de México. La pancarta incluía el logo del PAN y la frase #GarcíaLunaNoSeToca sobre un fondo rosa, el color representativo de la manifestación.

Usuarios de redes detractores de López Orador aseguraron que dicha propaganda se había colocado para desprestigiar la manifestación y que por ello procedieron a retirarla. La lona gigante fue cortada por la mitad y retirada.

De acuerdo con el reporte de AP los inconformes parecían de un mayor nivel económico a los de una marcha promedio y muchos de ellos eran abiertamente panistas.

Entre los representantes del partido que acudieron a la marcha se encontraban el presidente del partido, Marko Cortés, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. Este último calificó la colocación de la manta de García Luna como “una provocación”.

— Abril Mulato

Empresa mexicana no anunció aumento de precio de tortilla

LA AFIRMACIÓN: La empresa mexicana productora de maíz, Maseca, anunció en un comunicado oficial un aumento generalizado del kilo de tortillas de su marca a 24 pesos a nivel nacional a partir del 24 de febrero.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook muestran el comunicado apócrifo de Maseca para decir erróneamente que la empresa mexicana anunció un aumento a 24 pesos el kilo de tortilla de la marca.

Maseca, subsidiaria de la firma Gruma, una de las empresas alimentarias más importantes del mundo, es uno de los principales productores de maíz en México.

Las publicaciones que circulan muestran el supuesto comunicado con el logo oficial de Maseca.

Pero el comunicado que circula es apócrifo. Al revisar las bases de datos oficiales de Maseca y de Gruma, AP no encontró ninguna evidencia de que las empresas hayan emitido un boletín de prensa como ése.

Al momento de la publicación de este artículo ni Maseca ni Gruma habían respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

De acuerdo con la plataforma llamada Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), elaborada con datos de la Secretaría de Economía federal mexicana, el precio promedio del kilo de tortilla en México al 24 de febrero es de 22 pesos.

En años recientes el precio de la tortilla, uno de los productos más consumidos en México, ha registrado aumentos.

Por ejemplo, en comparación con los 14 pesos que costaba el kilo de tortilla en 2018, al precio actual, el producto ha sufrido un incremento de 57%, de acuerdo con datos del SNIIM.

El gobierno mexicano ha dicho que el maíz a nivel internacional ha registrado aumentos en años recientes, lo que ha derivado en el incremento del precio de las tortillas.

A fines de 2022 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó de que su administración logró un acuerdo con Maseca para no aumentar los precios de las tortillas al menos hasta febrero de este año.

Sin embargo, Maseca no ha informado oficialmente si ajustará al alza el precio de sus productos tras la expiración del convenio establecido con el gobierno federal.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Polonia no planea ataque inminente a Bielorrusia en medio de conflicto ruso

LA AFIRMACIÓN: Las fuerzas armadas de Polonia planean un ataque inminente contra Bielorrusia en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

LOS HECHOS: Polonia no planea un ataque inminente contra Bielorrusia, dijo a AP el gobierno polaco.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en Facebook dice erróneamente que Polonia planea un ataque inminente contra Bielorrusia en medio de las tensiones por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El video dice erróneamente que la información del supuesto ataque inminente por parte de Polonia a Bielorrusia es una noticia de última hora.

El gobierno del presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha respaldado enérgicamente a Moscú en su campaña bélica contra Ucrania.

Hace un año permitió que se usara el territorio bielorruso para que Rusia reuniera sus tropas antes de lanzar la invasión de Ucrania, reportó AP. Bielorrusia aún recibe tropas y armamento ruso.

Pero no es verdad que Polonia planee un ataque inminente contra Bielorrusia, aclaró a AP en un correo electrónico el Centro de Información del gobierno polaco.

“Negamos los reportes que dicen que Polonia está planeado un ataque inminente en contra de Bielorrusia. Este es otro ejemplo de las noticias falsas que caen dentro de la categoría de actividades de desinformación que circulan especialmente en las redes sociales”, dijo el gobierno en el correo.

Aunque Polonia informó el 24 de febrero que instaló “barreras preventivas” a lo largo de las fronteras del país con Rusia y Bielorrusia, autoridades sostuvieron que éstas eran elementos de “defensa y disuasión estratégica”.

Luego de la invasión rusa Polonia, miembro de la Unión Europa y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se ha mantenido como un aliado de Ucrania.

A fines de febrero el gobierno polaco envió los primeros carros de combate Leopard a Ucrania.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Andrzej Duda, primer mandatario polaco, señaló que estaba contento de que Polonia fuese el primero en hacer llegar los tanques avanzados al gobierno ucraniano, reportó AP.

Los tanques fueron entregados durante la visita del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a Kiev el 24 de febrero en el primer aniversario de la invasión rusa.

— Marcos Martínez Chacón

Expertos desmienten que paneles “solares” con CDs y cobre produzcan electricidad

LA AFIRMACIÓN: Video demuestra que puedes generar energía eléctrica a partir de paneles solares hechos en casa, utilizando discos viejos y alambre de cobre.

LOS HECHOS: Los paneles solares, que convierten la luz del Sol en electricidad, representan una alternativa ante la dependencia de combustibles fósiles que poco a poco ha abaratado sus costos de construcción, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En medio de los impulsos para incrementar su adopción, decenas de videos en redes sociales prometen una supuesta manera de crearlos desde casa con materiales reciclados. Sin embargo, especialistas consultados por AP confirmaron que estos videos contienen información falsa.

Una publicación compartida en Facebook asegura que es posible generar energía eléctrica suficiente para encender una bombilla y un motor pequeño con un “panel solar” hecho en casa a partir de CDs viejos, cables de cobre, resina y papel aluminio.

Pero lo que ilustra el video no es posible, explicó Yasuhiro Matsumoto, investigador del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en entrevista telefónica con AP. “Así como está colocado, es casi imposible que haya voltaje y mucho menos ese tipo de potencia que haga girar un motor”, añadió.

Un verdadero panel solar de un metro cuadrado, que convierte el 20% de la energía de la luz solar que recibe en electricidad, generaría la corriente necesaria para encender el motor y la bombilla que aparecen en el video, pero no así con los CDs del video, dice Matsumoto.

Las placas solares fotovoltaicas transforman directamente la energía radiante que les llega del Sol en energía eléctrica y requieren de materiales semiconductores, principalmente el silicio.

El silicio es un elemento abundante y económico, que incluso se encuentra en la arena, pero necesita ser refinado en un proceso químico antes de utilizarse en un panel solar, detalló el Departamento de Energía de Estados Unidos.

“Hacer una celda solar en casa es imposible. Es una tecnología muy elaborada que maneja cuartos ultra limpios”, dijo Julia Tagueña, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por correo electrónico.

“Lo que sí sería posible es comprar celdas ya hechas y unirlas para formar un panel, donde se conectan las celdas para sumar sus efectos, aunque también eso requiere conocimiento especializado”, añadió.

Desde su punto de vista, el video muestra un desarrollo “simplemente falso”. Indica que hay opciones para incorporar energías renovables en casa, pero en un contexto de esfuerzos ante el cambio climático, “hacer un video así es un atentado contra una buena solución energética”.

Joshua Pearce, investigador de Western University en Ontario, Canadá, coincidió en que es información falsa. “Los videos que circulan en YouTube, Facebook, etc. son basura. Los CD viejos no contienen materiales fotovoltaicos”, indicó en una respuesta enviada a AP.

“Los videos tienen diodos que proporcionarían un voltaje de circuito abierto sin todo lo fantasioso del alambre, papel de aluminio o CDs. Algunos de los videos son simplemente mentiras y otros tienen una antena de la que se puede obtener un voltaje, pero no es utilizable”, comentó Pearce.

“Como defensor importante del bricolaje solar, tengo que ser honesto, este tipo de basura me hace enojar: está desperdiciando el tiempo de todos sólo para obtener clics y ganancias por anuncios”, se quejó.

Un vocero del Departamento de Energía de Estados Unidos indicó ante una consulta de AP que “no se puede hacer un panel solar con CDs, DVDs y cableado de cobre”. “Es sólo un ingenioso truco de magia. Como toda magia, es simple una vez que conoces el truco”, agregó.

— El periodista León Ramírez verificó esta información.

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck