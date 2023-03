CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Ninguno de los cuatro estadounidenses raptados eran agentes del FBI

LA AFIRMACIÓN: Este martes encontraron a un agente del FBI, a su esposa y a sus dos hijos en el estado mexicano de Tamaulipas tras haber sido secuestrados por un cartel mexicano. Tres de ellos fallecieron y uno está herido.

LOS HECHOS: El lunes The Associated Press reportó que las autoridades mexicanas estaban buscando a cuatro ciudadanos estadounidenses reportados por el FBI como secuestrados el 3 de marzo en la ciudad fronteriza de Matamoros, en la esquina más oriental de la frontera entre ambos países.

La alerta fue lanzada el domingo por la oficina de San Antonio del FBI y el lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que distintos órdenes del gobierno estatal y federal trabajaban en la búsqueda de esas personas que quedaron en medio de una confrontación entre grupos armados.

Este martes, durante la conferencia presidencial matutina, el gobernador de Tamaulipas Américo Villareal dijo en una llamada telefónica que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México fueron hallados con vida, uno de ellos herido.

La AP reportó que un familiar de uno de los estadounidenses dijo el lunes que los individuos habían viajado juntos desde Carolina del Sur para que uno de ellos pudiera hacerse una abdominoplastia con un médico de Matamoros.

Hasta el momento, ni el FBI ni las autoridades mexicanas han informado que alguno de los individuos fuera agente del FBI o que las víctimas fueran dos padres y sus dos hijos.

Una publicación compartida en Twitter señala falsamente: “El Cártel del Golfo presunto responsable del secuestro del agente del FBI, su esposa y sus dos hijos, que se encontraba haciendo investigaciones sobre cárteles en México. Aparentemente ya los encontraron y hay tres fallecidos y un herido. Similar al caso de Kiki Camarena (agente de la DEA torturado y asesinado en México en 1985)".

Sin embargo, la Fiscalía estatal mexicana confirmó que Shaeed Woodard y Zindell Brown, fueron encontrados muertos y que y Latavia McGuee y Eric James Williams fueron hallados con vida. Williams resultó herido.

Horas más tarde, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas informó que la vida de Williams, herido de bala en la pierna, no estaba en peligro y que McGee fue la persona que sobrevivió.

En el mismo encuentro con medios autoridades confirmaron que los cuatro estadounidenses secuestrados viajaron a Matamoros para que uno de ellos se realizara una cirugía estética.

Según reportó AP, los dos sobrevivientes regresaron a suelo estadounidense después de ser llevados a toda velocidad a la frontera cerca de Brownsville, el extremo sur de Texas, en un convoy de ambulancias y camionetas escoltadas por militares mexicanos Humvees y camiones de la Guardia Nacional con ametralladoras montadas.

Los dos muertos serán entregados a las autoridades estadounidenses luego del trabajo forense en la morgue de Matamoros en las próximas horas, dijo el gobernador Villareal.

Tamaulipas registra desde hace décadas una fuerte ola de violencia vinculada con el crimen organizado, tiene a miles de personas desaparecidas y es habitual que grupos rivales se lleven a las víctimas tras los enfrentamientos para ocultarlas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene desde hace años una alerta máxima para que los estadounidenses no viajen a la zona, pero es habitual que habitantes de las poblaciones fronterizas crucen a México para hacer compras, ir a consultas médicas -que son más baratas- o visitar a familiares.

Los dos principales cárteles de la región son el del Golfo, que tiene su feudo en Matamoros, y una escisión de los antiguos Zetas en Nuevo Laredo, 330 kilómetros más al oeste. Pero, además, hay muchas células de cada uno de estos grupos que luchan entre sí.

El presidente mexicano dijo que los responsables serían sancionados.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ____

Este cartel de manifestación del 8M proviene de cuenta troll

LA AFIRMACIÓN: Una mujer transgénero difundió un cartel en el que pide que “mujeres biológicas” no acudan a las marchas del 8 de marzo.

LOS HECHOS: En medio de la convocatoria para las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, en redes sociales circula una publicación supuestamente creada por una persona transgénero que pide a “mujeres biológicas” quedarse en casa.

“Este 8 de MARZO quiero pedir a todas las BIOLÓGICAS que o bien se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder dar más visibilidad a LAS VERDADERAS MUJERES TRANS, que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra”, dice la publicación original en Twitter.

En Facebook, personas usuarias de esa red social usaron su publicación para criticar las manifestaciones previstas para el 8 de marzo y para cuestionar la presencia de mujeres trans en ellas.

“Mujeres díganle adiós a su 8M porque ahora la M será de ‘Machos’“, dice una de las publicaciones.

Sin embargo, la cuenta que compartió el cartel indica en su descripción que es “troll”, como se identifica a las cuentas que hacen publicaciones para provocar a otros, a veces para su propia diversión y a veces como parte de una campaña coordinada. En su ubicación, dice que se encuentra en “Mieres, parodia, España”.

En otra de sus publicaciones la cuenta dice que es presidenta de la Asociación Transgénero Anti-Ciencia, de la cual The Associated Press no pudo encontrar información adicional ni pudo acceder al sitio que promueve.

Además, la fotografía que utiliza es una imagen editada de la cantante transgénero estadounidense Ezra Fruman que ella misma publicó el 20 de abril de 2021 en su cuenta de Instagram.

Cientos de miles de personas participaron este miércoles en manifestaciones, concentraciones y actos en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información. ____

Presidente mexicano no desveló intenciones verdaderas de senadoras

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descubrió las intenciones reales de las senadoras opositoras Kenia López y Xóchitl Gálvez al criticar la instalación de vallas alrededor del Palacio Nacional para proteger el inmueble de las manifestaciones por el Día de la Mujer.

LOS HECHOS: El 7 de marzo López y Gálvez, senadoras por el Partido Acción Nacional (PAN), publicaron en sus redes videos en los que criticaban al presidente López Obrador por colocar vallas alrededor del Palacio Nacional un día antes de que se realizara la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

“En el #8M2023, @lopezobrador— en lugar de tender puentes, levanta muros. Demuestra que le tiene miedo a las Mujeres. Presidente, no le saque. Comparte y digamos juntas: Con todo y muros NOS VAMOS A MANIFESTAR”, dice un tuit de López.

Gálvez por su parte cuestionó en un video: “¿Para qué pone vallas el presidente? ¿A qué le tiene miedo? Le tuvo miedo a que viniera a su mañanera, le tiene miedo a las mujeres. Entonces ¿para qué quería ser presidente?”.

Ante esto una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente que, durante la conferencia de este miércoles, el presidente mexicano descubrió las verdaderas intenciones por las que las senadoras se quejaron y agregó que “las dejó en ridículo”.

“Ya Salió el Peine. #AMLO agarra en la movida a Kenia López y a Xóchitl Gálvez”, dice el texto que acompaña un video cuya portada señala: “AMLO deja en ridículo a Kenia López y a Xóchitl Gálvez”.

Sin embargo, la grabación sólo incluye el fragmento de la conferencia que López Obrador ofreció en el Palacio Nacional el en la que criticó a las senadoras por considerarse feministas, pero no descubrió o exhibió nada sobre ellas como asegura la publicación.

“Ahora vino la señora Kenia y Xóchitl Gálvez, a protestar porque se puso una reja. Ya son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto. Del PAN, feministas es como la Iglesia en manos de Lutero. Qué nivel de hipocresía y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país”, dijo el mandatario mexicano.

Posteriormente, el presidente explicó que la reja se puso para proteger el Palacio por el valor histórico que tiene y porque “la derecha siempre ha sido autoritaria y muy violenta” y dijo que “son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos”, pero no se refirió a Gálvez o a López específicamente.

El mandatario detalló que en las manifestaciones del 8 de marzo participan “mujeres con convicción, con principios, que se manifiestan de manera pacífica”, pero aseveró que otras asistentes no. “Traen sopletes, traen martillos, marros, traen bombas molotov que destruyen todo por donde van pasando”, dijo López Obrador.

Este 8 de marzo decenas de miles de mujeres marcharon contra la discriminación y la violencia que diariamente se vive en el país. En la plaza principal de la Ciudad de México, al grito de “No se va a caer, lo vamos a tirar”, decenas de mujeres intentaron tirar las vallas que rodeaban el Palacio Nacional, residencia del presidente mexicano.

— Abril Mulato ____

El audio en video de conferencia de Biden sobre ovnis fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente estadounidense Joe Biden admitiendo en una conferencia de prensa en Polonia que sus declaraciones sobre objetos voladores detectados recientemente en cielo estadounidense son falsas.

LOS HECHOS: Tras el derribo de un globo espía de China a fines de enero en el espacio aéreo estadounidense, las autoridades activaron una “alerta intensificada” en torno a otros avistamientos detectados posteriormente.

Luego del derribo del globo, el presidente Biden informó en una rueda de prensa el 16 de febrero que su administración había detectado y derribado otros tres objetos en Alaska, Canadá y sobre el Lago Huron en Michigan, reportó The Associated Press.

De acuerdo con Biden, los objetos eran globos de compañías privadas, investigadores del clima o aficionados.

Tras los avistamientos y las acciones de las autoridades en torno a los objetos voladores, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran un fragmento de 19 segundos de la conferencia de Biden en febrero con el audio alterado para decir erróneamente que en éste se escucha al mandatario admitir que su informe sobre los objetos era falso.

Las publicaciones con el audio alterado sobreponen frases de lo dicho por Biden sobre los tres objetos derribados en febrero y después agregan la frase falsa en la que Biden supuestamente admite estar mintiendo.

Además un texto en las publicaciones agrega erróneamente que la supuesta revelación de Biden ocurrió porque habló con el micrófono encendido sin percatarse y que la conferencia ocurrió en Polonia, adonde Biden viajó recientemente.

Sin embargo, al revisar el audio en el video original completo difundido en el canal oficial de la Casa Blanca en YouTube y la transcripción de la conferencia del 16 de febrero, AP corroboró que Biden no dijo que su informe era falso.

Biden aparece en el video informando sobre los tres objetos derribados en Alaska, Canadá y Michigan, respectivamente, y acerca de las acciones de su gobierno para monitorear el espacio aéreo del país.

Además la conferencia ocurrió en el Edificio Eissenhower de la capital estadounidense, no en Polonia.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Publicaciones tergiversan resoluciones del Poder Judicial en México

LA AFIRMACIÓN: La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, absolvió a Rosario Robles, exfuncionaria que enfrentaba un proceso penal, descongeló cuentas bancarias de personas relacionadas con el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, culpable de narcotráfico en Estados Unidos, y liberó al abogado Juan Collado.

LOS HECHOS: La magistrada Norma Lucía Piña llegó a la presidencia del alto tribunal de México en enero entre críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial que, dijo, está “secuestrado” por el poder económico y tomado por “los conservadores”.

La semana pasada López Obrador acusó desde la conferencia de prensa matutina: “Apenas llegó la nueva presidenta (de la Corte) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

Pero su mensaje, ampliamente difundido en redes sociales, fue tergiversado y se atribuyó la participación directa de Piña en estas resoluciones, sin aportar evidencia, y se la acusó de eventos que no sucedieron.

“Exoneró a Rosario Robles, liberó las cuentas bancarias de la esposa de García Luna. NARKO magistrada. Libera al corrupto salinista Juan Collado”, dice una de las publicaciones que circula en Facebook.

“Ok, aceptando que la ministra Yasmín Esquivel plagió sus tesis, también es cierto que Norma Piña liberó a Cárdenas Palomino, Rosario Robles, Cabeza de Vaca y las cuentas de García Luna”, dice otra publicación en Twitter.

Sin embargo, las publicaciones contienen información errónea. La propia Fiscalía General de la República (FGR) criticó el 25 de febrero la absolución de Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, una decisión que atribuyó al juez Omar Paredes.

En un comunicado, la Fiscalía lo acusó de cometer “una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes” y anunció acción legal en su contra.

Por otro lado, Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna y acusado de tortura, no ha sido liberado, como dicen las publicaciones. En realidad, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo amparó, con lo que se descongelaría su cuenta bancaria.

“Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación”, dijo Gómez.

La UIF también indicó que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González, descongeló la cuenta de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna.

En el caso de Collado, es falso que las autoridades lo hayan liberado por orden de la Suprema Corte o de su presidenta, como reportó The Associated Press previamente.

En entrevista telefónica con AP, la abogada Carla Escoffié explicó que la presidenta de la Suprema Corte no puede elaborar sentencias y que participa en los debates en el pleno, compuesto por un total de 11 personas.

Indicó que si bien alguien que presida la Corte podría utilizar su poder político para generar una presión indebida, “eso lo tendría que demostrar quien acusa. Es una acusación muy fuerte y tendría que presentar elementos para decir que algún juez recibió órdenes, presión o similares”.

— León Ramírez

____

Declaraciones de Biden sobre revocación de fallo de Corte Suprema no son recientes

LA AFIRMACIÓN: De última hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un pronunciamiento urgente en torno a la revocación del fallo Roe vs. Wade sobre el aborto.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura: “Última hora EEUU, BIDEN PRONUNCIAMIENTO URGENTE”.

El mensaje está acompañado de un video en el que un narrador afirma: “Urgente del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia en sentido de eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos. Un derecho constitucional que se mantuvo vigente por más de 50 años”.

La voz en off asegura que presidentes de todo el mundo se manifestaron sobre el tema calificando lo sucedido como “un día negro para los derechos de la mujer”. Posteriormente, se muestra una grabación en donde aparece Biden hablando.

Pero la revocación del fallo al que hace referencia la publicación no es reciente, ocurrió el 24 de junio de 2022.

Ese día The Associated Press reportó que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. La decisión de la mayoría conservadora del tribunal anuló el fallo del caso Roe vs. Wade y abrió las puertas a los estados para prohibir el aborto.

Los opositores al aborto celebraron el fallo, pero los partidarios del derecho al aborto, incluido el presidente Biden, expresaron su consternación y prometieron luchar para restaurar los derechos.

“Es un día triste para el tribunal y para el país”, manifestó Biden desde la Casa Blanca. Instó a los votantes a convertir el tema en una cuestión definitoria en las elecciones de noviembre. “Esta decisión no debe ser la última palabra”, dijo.

Cuando la Corte Suprema revocó el fallo Roe vs. Wade dio lugar a prohibiciones y restricciones en algunos estados y órdenes ejecutivas y leyes que protegen el acceso en otros.

Cada vez más las ciudades y los estados liberales están financiando el acceso al aborto, incluida la telemedicina, que ha experimentado un aumento notable con más de la mitad de los abortos en Estados Unidos ahora realizados con píldoras en lugar de cirugía. Mientras tanto, los estados con legislaturas y gobernadores republicanos buscan poner más dinero de los contribuyentes en organizaciones que disuadan a las personas de interrumpir sus embarazos.

El pasado 7 de febrero, en su discurso sobre el estado de la Unión, Biden defendió el derecho de las mujeres a elegir y advirtió de que si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto la vetará.

— Abril Mulato ____

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck