ONU: 13 millones de niños en África se quedaron sin vacunar

JOHANNESBURGO (AP) — Casi 13 millones de niños quedaron sin vacunar en África entre 2019 y 2021 debido a los trastornos ocasionados por la pandemia de COVID-19, por lo que el continente es vulnerable a más enfermedades y enfrenta una “crisis de supervivencia infantil”, según un informe de UNICEF difundido el jueves.

En medio de un “retroceso” global de la inmunización infantil en los tres años de pandemia, que el Fondo de la ONU para la Infancia considera el más grave en 30 años, África es la región con la cifra más alta de niños no vacunados o insuficientemente vacunados. Según UNICEF, 12,7 millones de niños africanos no recibieron una o más vacunas y 8,7 millones no recibieron una sola dosis de cualquier tipo de vacuna en 2019-2021.