Premier griego se disculpa por fatal choque de dos trenes

ATENAS (AP) — El primer ministro Kyriakos Mitsotakis se disculpó el domingo por cualquier responsabilidad que pueda tener el gobierno de Grecia por el accidente de tren más mortífero en la historia del país, mientras que un jefe de estación que enfrenta cargos dio su versión de lo sucedido.

Al menos 57 personas murieron cuando un tren de pasajeros y otro de carga chocaron el 28 de febrero en la noche al norte de Atenas. El jefe de estación está acusado de guiar por error a los trenes que viajaban en direcciones opuestas hacia la misma vía, lo que causó el choque frontal.

Un día después de la tragedia, Mitsotakis dijo que ésta fue el resultado de un “trágico error humano”, pero políticos de la oposición acusaron al primer ministro de tratar de encubrir el papel del Estado y de convertir al inexperto jefe de estación de la ciudad de Larissa en un chivo expiatorio.

“Le debo a todos, y en especial a los familiares de las víctimas, una gran disculpa, tanto personal como en nombre de todos los que gobernaron el país durante muchos años”, escribió Mitsotakis en Facebook. “En 2023, es inconcebible que dos trenes se muevan en diferentes direcciones en la misma vía y que nadie se dé cuenta. No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano”.

La prensa local informó que el sistema de señalización automatizado en el área del accidente no estaba funcionando, lo que provocó el error del jefe de estación.

El primer ministro prometió una investigación rápida y dijo que el nuevo ministro de Transporte publicará un plan para mejorar la seguridad.

El sistema ferroviario de Grecia ha sufrido durante años por una mala gestión que incluyó el gasto generoso en proyectos que al final se abandonaron o se retrasaron significativamente. La compañía ferroviaria estatal Hellenic Railways deba miles de millones de euros y los trabajos de mantenimiento se pospusieron, según informes de prensa.

Un líder sindical ferroviario jubilado, Panayotis Paraskevopoulos, dijo al periódico Kathimerini que el sistema de señalización en el área monitoreada por el jefe de estación de Larissa no funcionaba desde hace seis años y nunca fue reparado.

El jefe de estación testificó el domingo ante un fiscal y un juez de instrucción para responder a los cargos que incluyen varios cargos de homicidio negligente, lesiones corporales e interrupción del transporte. ——— Kantouris informó desde Tesalónica.