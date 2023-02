Venezuela: fijan primaria para elegir a candidato opositor

CARACAS (AP) — Pese a las marcadas divisiones internas, los líderes opositores venezolanos anunciaron el miércoles que el 22 de octubre acudirán a elecciones primarias para designar a un candidato presidencial unitario para los comicios generales de 2024.

“Con este anuncio colocamos completamente las primarias en manos de la gente”, dijo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, en una ceremonia realizada en el este de Caracas. Las primarias estarán abiertas para todos los venezolanos inscritos en el padrón electoral.

Casal admitió que entre los adversarios del presidente Nicolás Maduro se evidencia todavía “un pesimismo autodestructor... Entendemos que pueden haber motivos para el desaliento, pero no permitamos que las adversidades nos impidan ver la nobleza de los esfuerzos de muchos” para avanzar hacia una salida pacífica, negociada y electoral a la crisis política, social y económica de Venezuela, aseveró.

Las primarias organizadas por la oposición aún no tienen definida la infraestructura que se usará en el acto electoral. Si bien esperan contar con el apoyo de Consejo Nacional Electoral (CNE) , que se encarga de realizar las elecciones nacionales, estatales y municipales en el país, no se descarta que se “autogestione” el proceso en caso de que no se logren garantías como la instalación de suficientes centros de votación y la actualización del padrón electoral, entre otras.

Como muestra de las divisiones entre los líderes de la oposición figuran temas como la participación o no en las primarias del CNE, que en las últimas dos décadas ha sido visto como favorable al gobierno.

El anuncio se produjo meses después que Maduro y varios de sus más cercanos colaboradores sugirieran que podrían adelantarse los comicios presidenciales. El gobernante ha dicho repetidamente que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está listo para esa contienda electoral.

Las primarias reflejan la voluntad de unificación de los partidos que se han mostrado profundamente fragmentados desde 2020. En junio de ese año el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, suspendió las directivas de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia y entregó su jefatura, activos y símbolos a disidentes opositores.

Contrariamente a la postura de sus líderes históricos, los disidentes respaldaron la elección de un nuevo Legislativo en diciembre de 2020 mientras que el bloque opositor, que otrora encabezaba Juan Guaidó, llamaron a un boicot y dejaron el camino despejado para que el oficialismo retomara el control de la Asamblea Nacional de manera abrumadora.

Mientras algunas facciones opositoras ven con buenos ojos un diálogo con el gobierno, otras evitan un acercamiento. Entre los más férreos críticos están los seguidores de Guaidó, quien en 2019 se declaró presidente interino cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional argumentando que Maduro había sido reelecto en 2018 en comicios fraudulentos.

El apoyo internacional a Guaidó, una de sus principales fortalezas para encarar a Maduro, disminuyó significativamente con el paso de los años e incluso sus antiguos aliados dieron por terminada la figura de gobierno interino en diciembre.