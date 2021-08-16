American League Leaders

THROUGH AUGUST 15 BATTING G AB R H BA Brantley, HOU 94 370 61 123 .332 Gurriel, HOU 101 368 55 117 .318 Mullins, BAL 113 437 67 139 .318 Guerrero Jr., TOR 116 427 90 134 .314 Hern\u00e1ndez, TOR 98 380 58 119 .313 Bogaerts, BOS 111 411 73 127 .309 Fletcher, LAA 114 457 64 138 .302 Anderson, CHW 100 427 73 128 .300 Martinez, BOS 110 426 76 125 .293 Alvarez, HOU 101 378 68 109 .288 ___ HOME RUNS Ohtani, LAA 39 Guerrero Jr., TOR 35 Olson, OAK 30 Perez, KC 30 Devers, BOS 29 Gallo, NYY 28 Semien, TOR 27 Judge, NYY 26 Lowe, TB 26 Ram\u00edrez, CLE 26 Garc\u00eda, TEX 26 Seager, SEA 26 Haniger, SEA 26 ___ RUNS BATTED IN Devers, BOS 89 Guerrero Jr., TOR 88 Ohtani, LAA 86 Abreu, CHW 86 Hern\u00e1ndez, TOR 81 Olson, OAK 79 Martinez, BOS 79 Meadows, TB 77 Bichette, TOR 77 Alvarez, HOU 76 ___ STOLEN BASES Merrifield, KC 33 Mullins, BAL 22 Straw, CLE 20 Moore, SEA 18 Bichette, TOR 17 Ohtani, LAA 17 Anderson, CHW 16 Kiner-Falefa, TEX 16 Baddoo, DET 14 Ram\u00edrez, CLE 14 ___ SLUGGING PERCENTAGE Ohtani, LAA .653 Guerrero Jr., TOR .611 Olson, OAK .574 Devers, BOS .569 Martinez, BOS .545 Mullins, BAL .540 Ram\u00edrez, CLE .533 Alvarez, HOU .529 Judge, NYY .528 Hern\u00e1ndez, TOR .526 ___ ON-BASE PERCENTAGE Guerrero Jr., TOR .409 Brantley, HOU .385 Gurriel, HOU .385 Mullins, BAL .382 Olson, OAK .378 Bogaerts, BOS .377 Canha, OAK .374 Judge, NYY .373 Gallo, NYY .370 Harrison, OAK .366 ___ RUNS SCORED Guerrero Jr., TOR 90 Bichette, TOR 89 Semien, TOR 86 Altuve, HOU 83 Haniger, SEA 79 Ohtani, LAA 78 Devers, BOS 76 Martinez, BOS 76 Olson, OAK 76 Correa, HOU 75 Ram\u00edrez, CLE 75 ___ HITS Mullins, BAL 139 Fletcher, LAA 138 Guerrero Jr., TOR 134 Bichette, TOR 131 Anderson, CHW 128 Schoop, DET 128 Bogaerts, BOS 127 Semien, TOR 127 Merrifield, KC 126 Martinez, BOS 125 ___ BASES ON BALLS Gallo, NYY 87 Grossman, DET 74 Santana, KC 68 Guerrero Jr., TOR 65 Moncada, CHW 64 Lowe, TEX 60 Olson, OAK 59 Chapman, OAK 58 Correa, HOU 57 D\u00edaz, TB 57 ___ DOUBLES Semien, TOR 33 Bogaerts, BOS 32 Candelario, DET 32 Devers, BOS 32 Martinez, BOS 32 Mullins, BAL 29 Brantley, HOU 28 Hern\u00e1ndez, BOS 28 Olson, OAK 28 Correa, HOU 26 Merrifield, KC 26 ___ TRIPLES Baddoo, DET 6 Rosario, CLE 6 Castro, DET 5 Lopez, KC 5 Ohtani, LAA 5 Arraez, MIN 4 Canha, OAK 4 Dalbec, BOS 4 Dozier, KC 4 Mullins, BAL 4 Ram\u00edrez, CLE 4 ___ TOTAL BASES Guerrero Jr., TOR 261 Ohtani, LAA 260 Semien, TOR 245 Devers, BOS 242 Mullins, BAL 236 Olson, OAK 233 Perez, KC 233 Martinez, BOS 232 Haniger, SEA 218 Bichette, TOR 213 ___ EARNED RUN AVERAGE Lynn, CHW 2.26 Ray, TOR 2.88 Bassitt, OAK 3.06 Cole, NYY 3.11 Greinke, HOU 3.51 Berr\u00edos, TOR 3.52 Irvin, OAK 3.53 Mize, DET 3.67 Ryu, TOR 3.72 Manaea, OAK 3.77 ___ WON-LOST Bassitt, OAK 12-3 Greinke, HOU 11-3 Ryu, TOR 11-6 Civale, CLE 10-2 Lynn, CHW 10-3 Flexen, SEA 10-5 Cole, NYY 10-6 Eovaldi, BOS 10-7 Matz, TOR 10-7 McCullers Jr., HOU 9-4 ___ GAMES PITCHED Petit, OAK 58 Brentz, KC 56 Shaw, CLE 56 Cishek, LAA 55 Cisnero, DET 54 Karinchak, CLE 54 Mayers, LAA 54 Barlow, KC 53 Stanek, HOU 53 Tepera, CHW 52 ___ SAVES Hendriks, CHW 26 Iglesias, LAA 26 Barnes, BOS 24 Chapman, NYY 23 Pressly, HOU 19 Trivino, OAK 19 Clase, CLE 16 Castillo, SEA 15 Soto, DET 15 Karinchak, CLE 11 ___ INNINGS PITCHED Bassitt, OAK 150.0 Greinke, HOU 143.2 Giolito, CHW 141.0 Berr\u00edos, TOR 138.0 Ray, TOR 137.1 Minor, KC 136.1 Irvin, OAK 135.1 Manaea, OAK 133.2 Eovaldi, BOS 133.0 Ryu, TOR 133.0 ___ STRIKEOUTS Cole, NYY 176 Ray, TOR 167 Cease, CHW 165 Giolito, CHW 161 Rod\u00f3n, CHW 160 Bassitt, OAK 153 Manaea, OAK 148 Montas, OAK 146 Rodr\u00edguez, BOS 145 Berr\u00edos, TOR 142 ___ COMPLETE GAMES Cole, NYY 2 Manaea, OAK 2 14 tied 1 ___ SHUTOUTS Manaea, OAK 2 Bassitt, OAK 1 Cease, CHW 1 Cole, NYY 1 Kluber, NYY 1 Lynn, CHW 1 Means, BAL 1 Rod\u00f3n, CHW 1 Ryu, TOR 1 Turnbull, DET 1