American League Leaders

THROUGH OCTOBER 3 BATTING G AB R H BA Gurriel, HOU 143 530 83 169 .319 Brantley, HOU 121 469 68 146 .311 Guerrero Jr., TOR 161 604 123 188 .311 Anderson, CHW 123 527 94 163 .309 Lopez, KC 151 497 78 149 .300 Bichette, TOR 159 640 121 191 .298 Hern\u00e1ndez, TOR 143 550 92 163 .296 Bogaerts, BOS 144 529 90 156 .295 Tucker, HOU 140 506 83 149 .294 France, SEA 152 571 85 166 .291 ___ HOME RUNS Guerrero Jr., TOR 48 Perez, KC 48 Ohtani, LAA 46 Semien, TOR 45 Lowe, TB 39 Judge, NYY 39 Olson, OAK 39 Haniger, SEA 39 Gallo, NYY 38 Devers, BOS 38 ___ RUNS BATTED IN Perez, KC 121 Abreu, CHW 117 Hern\u00e1ndez, TOR 116 Devers, BOS 113 Olson, OAK 111 Guerrero Jr., TOR 111 Meadows, TB 106 Alvarez, HOU 104 Ram\u00edrez, CLE 103 Bichette, TOR 102 Semien, TOR 102 ___ STOLEN BASES Merrifield, KC 40 Mullins, BAL 30 Straw, CLE 30 Ram\u00edrez, CLE 27 Ohtani, LAA 26 Bichette, TOR 25 Marte, OAK 25 Lopez, KC 22 Moore, SEA 21 Arozarena, TB 20 Grossman, DET 20 Kiner-Falefa, TEX 20 ___ SLUGGING PERCENTAGE Guerrero Jr., TOR .601 Ohtani, LAA .592 Tucker, HOU .557 Judge, NYY .544 Perez, KC .544 Olson, OAK .540 Devers, BOS .538 Ram\u00edrez, CLE .538 Semien, TOR .538 Alvarez, HOU .531 ___ ON-BASE PERCENTAGE Guerrero Jr., TOR .401 Gurriel, HOU .383 Marte, OAK .381 Moncada, CHW .375 Judge, NYY .373 Ohtani, LAA .372 Olson, OAK .371 Bogaerts, BOS .370 France, SEA .368 Correa, HOU .366 ___ RUNS SCORED Guerrero Jr., TOR 123 Bichette, TOR 121 Altuve, HOU 117 Semien, TOR 115 Ram\u00edrez, CLE 111 Haniger, SEA 110 Correa, HOU 104 Ohtani, LAA 103 Devers, BOS 101 Olson, OAK 101 ___ HITS Bichette, TOR 191 Guerrero Jr., TOR 188 Merrifield, KC 184 Mullins, BAL 175 Schoop, DET 173 Semien, TOR 173 Kiner-Falefa, TEX 172 Crawford, SEA 169 Gurriel, HOU 169 Perez, KC 169 ___ BASES ON BALLS Gallo, NYY 111 Grossman, DET 98 Ohtani, LAA 96 Olson, OAK 88 Guerrero Jr., TOR 86 Santana, KC 86 Moncada, CHW 84 Chapman, OAK 80 Lowe, TEX 80 Canha, OAK 77 ___ DOUBLES Candelario, DET 42 Martinez, BOS 42 Merrifield, KC 42 Semien, TOR 39 Crawford, SEA 37 Devers, BOS 37 Mullins, BAL 37 Tucker, HOU 37 Alvarez, HOU 35 Hern\u00e1ndez, BOS 35 Olson, OAK 35 Polanco, MIN 35 ___ TRIPLES Ohtani, LAA 8 Baddoo, DET 7 Kiermaier, TB 7 Arraez, MIN 6 Castro, DET 6 Dozier, KC 6 Lopez, KC 6 Rosario, CLE 6 Dalbec, BOS 5 Franco, TB 5 Mullins, BAL 5 Ram\u00edrez, CLE 5 ___ TOTAL BASES Guerrero Jr., TOR 363 Semien, TOR 351 Perez, KC 337 Devers, BOS 318 Ohtani, LAA 318 Mullins, BAL 312 Bichette, TOR 310 Olson, OAK 305 Haniger, SEA 301 Judge, NYY 299 ___ EARNED RUN AVERAGE Ray, TOR 2.84 McCullers Jr., HOU 3.16 Cole, NYY 3.23 Montas, OAK 3.37 Berr\u00edos, TOR 3.52 Giolito, CHW 3.53 Flexen, SEA 3.61 Eovaldi, BOS 3.75 Cease, CHW 3.91 Manaea, OAK 3.91 ___ WON-LOST Cole, NYY 16-8 Flexen, SEA 14-6 Matz, TOR 14-7 Ryu, TOR 14-10 McCullers Jr., HOU 13-5 Rod\u00f3n, CHW 13-5 Cease, CHW 13-7 Ray, TOR 13-7 Rodr\u00edguez, BOS 13-8 Montas, OAK 13-9 ___ GAMES PITCHED Shaw, CLE 81 Petit, OAK 78 Cishek, LAA 74 Brentz, KC 72 Cimber, TOR 72 Mayers, LAA 72 Robles, BOS 72 Stanek, HOU 72 Barlow, KC 71 Chafin, OAK 71 Clase, CLE 71 ___ SAVES Hendriks, CHW 38 Iglesias, LAA 34 Chapman, NYY 30 Pressly, HOU 26 Barnes, BOS 24 Clase, CLE 24 Romano, TOR 23 Trivino, OAK 22 Soto, DET 18 Colom\u00e9, MIN 17 ___ INNINGS PITCHED Ray, TOR 193.1 Berr\u00edos, TOR 192.0 Montas, OAK 187.0 Eovaldi, BOS 182.1 Cole, NYY 181.1 Lyles, TEX 180.0 Flexen, SEA 179.2 Manaea, OAK 179.1 Giolito, CHW 178.2 Irvin, OAK 178.1 ___ STRIKEOUTS Ray, TOR 248 Cole, NYY 243 Cease, CHW 226 Montas, OAK 207 Berr\u00edos, TOR 204 Giolito, CHW 201 Eovaldi, BOS 195 Manaea, OAK 194 McCullers Jr., HOU 185 Rodr\u00edguez, BOS 185 Rod\u00f3n, CHW 185 ___ COMPLETE GAMES Cole, NYY 2 Manaea, OAK 2 16 tied 1 ___ SHUTOUTS Manaea, OAK 2 Bassitt, OAK 1 Cease, CHW 1 Cole, NYY 1 Kluber, NYY 1 Lynn, CHW 1 Means, BAL 1 Rod\u00f3n, CHW 1 Ryu, TOR 1 Turnbull, DET 1