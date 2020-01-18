American U. 81, Holy Cross 69
Butler 6-13 1-1 15, Pridgen 12-18 4-5 28, Wade 0-3 3-3 3, Faw 6-13 1-3 15, Niego 1-4 0-2 2, Le Sann 2-5 0-0 4, Hargis 0-0 2-2 2. Totals 27-56 11-16 69.
S.Nelson 10-15 1-3 21, Beckton 6-9 1-2 13, Harris 3-8 0-0 7, C.Nelson 2-5 1-2 6, Gasperini 3-5 7-8 13, Boonyasith 3-4 0-0 7, Alexander 2-2 1-1 5, Lubarsky 3-4 2-2 9, Yiljep 0-0 0-0 0, Bragg 0-0 0-0 0. Totals 32-52 13-18 81.
Halftime_American U. 43-36. 3-Point Goals_Holy Cross 4-15 (Butler 2-5, Faw 2-5, Pridgen 0-1, Le Sann 0-2, Wade 0-2), American U. 4-8 (Boonyasith 1-1, Lubarsky 1-1, Harris 1-3, C.Nelson 1-3). Rebounds_Holy Cross 30 (Pridgen 12), American U. 19 (Gasperini 5). Assists_Holy Cross 10 (Pridgen 3), American U. 12 (S.Nelson 5). Total Fouls_Holy Cross 16, American U. 18. A_964 (4,500).