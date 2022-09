SIERRA NEVADA, España (AP) — Aún aquejando molestias después de sufrir una caída y enfrentándose a la llegada de montaña más alta de La Vuelta, Remco Evenepoel se aferró el domingo al liderato y dio un paso importante rumbo a su primera victoria en una competencia de Grand Tour.

Evenepoel, quien resultó herido en una caída el jueves, libró un nuevo desafío del tricampeón Primoz Roglic para mantener la camiseta roja del líder y una considerable ventaja respecto a sus principales adversarios.

Roglic lanzó un ataque hacia la parte final de la escalada en la 15ta etapa, pero apenas redujo 15 segundos respecto a la ventaja general de Evenepoel.

Thymen Arensman ganó la etapa, su primera en una competencia de Grand Tour, al cruzar la meta por delante de Enric Mas, Miguel Ángel López y Jay Vine.

“Es difícil de creer, aún no me lo creo”, dijo Arensman, holandés del equipo DSM. “No puedo creer que haya sido en la etapa reina de la Vuelta. Todos hablaban de esta etapa. Para ser sinceros, no me sentí súper bien durante la etapa, pero aparentemente los demás sintieron todavía más las piernas”.

Roglic, quien busca un récord de cuatro títulos consecutivos de La Vuelta con el equipo Jumbo-Visma, terminó la etapa en quinto puesto para acercarse a 1:34 de Evenepoel. Mas también redujo el margen de cara a semana final de la última competencia de Grand Tour del año.

“De hecho es la primera vez que termino tan arriba, así que creo que lo hice bastante bien”, dijo Evenepoel, el belga de Quick-Step Alpha Vinyl. “Me sentía un poco rígido tras la caída, pero cada día estoy mejorando. Así que me alegra que mañana sea día de descanso y que en realidad no haya perdido prácticamente nada. Fue un buen día para nosotros. Con la caída no es tan fácil manejar, pero la tercera semana es otra historia. Ya no hay escaladas sumamente complicadas”.

El pelotón tiene día de descanso el lunes antes de una 16ta etapa plana que debería permitirles a los punteros conservar sus puestos.