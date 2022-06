El alero de los Hornets de Charlotte Miles Bridges fue arrestado el miércoles en Los Ángeles luego que se emitiera una orden, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La portavoz Lizeth Lomeli confirmó que Bridges fue arrestado, pero no dio a conocer los cargos. TMZ reportó que Bridges enfrenta cargos de violencia doméstica.

Los Hornets informaron en un comunicado que "están al tanto de la situación de Miles Bridges. Estamos recabando más información. No tenemos otro comentario en este momento”.

El agente de Bridges, Rich Paul, no respondió de inmediato a llamadas de The Associated Press.

Bridges, el líder anotador de los Hornets la temporada pasada, se convertirá en agente libre con restricciones y podría recibir un contrato máximo. Su arresto ocurrió la víspera de la apertura de la agencia libre en la NBA el jueves en la tarde, cuando los equipos podrán entablar negociaciones con los agentes libres.

En su cuarta temporada en la liga, el jugador de 24 años estableció topes personales de 20,2 puntos y siete rebotes. Se destapó como acompañante del estelar base LaMelo Ball.

Los Hornets le dieron a Bridges una oferta calificada el martes, lo que les permite igualar cualquier oferta que le haga otro equipo.

“Como organización, amamos a Miles”, dijo el gerente general de los Hornets Mitch Kupchak el martes.