Atlanta 8, Boston 4

E_Swanson (8). DP_Atlanta 2, Boston 2. LOB_Atlanta 4, Boston 6. 2B_Rosario (5), Dalbec (8). HR_Ozuna (20), Grissom (1), Pham (3). SB_Grissom (1). SF_Ozuna (4).

IP H R ER BB SO

Atlanta Wright W,14-5 6 6 1 1 1 5 Lee 2-3 3 3 3 0 1 Yates H,1 1-3 0 0 0 0 0 Minter H,19 1 0 0 0 1 3 Iglesias 1 0 0 0 0 1

Boston Pivetta L,8-9 6 5 3 3 2 5 Hernandez 1 2 2 2 0 2 Brasier 2-3 3 2 2 0 1 A.Davis 1-3 0 0 0 0 1 Ort 1 2 1 1 0 1

Umpires_Home, Adam Beck; First, Scott Barry; Second, Marty Foster; Third, Ben May.

T_3:06. A_35,406 (37,755).