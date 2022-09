Baltimore 3, Boston 2

E_Tate (2). DP_Boston 0, Baltimore 2. LOB_Boston 10, Baltimore 7. 2B_Verdugo (35), Wong (1), Henderson (3). HR_Bogaerts (13).

IP H R ER BB SO

Boston Bello L,1-5 5 1-3 3 3 3 4 7 Ort BS,0-1 2-3 1 0 0 1 0 Kelly 1 0 0 0 1 1 Barnes 1 1 0 0 0 0

Baltimore Voth 4 5 2 2 2 5 Hall 1 1-3 1 0 0 1 0 Reed W,1-0 1 1-3 0 0 0 0 0 Pérez H,23 1-3 1 0 0 1 0 Baker H,8 2-3 1 0 0 0 0 Tate S,4-5 1 1-3 1 0 0 0 1

Voth pitched to 1 batter in the 5th.

HBP_Barnes (Urías). WP_Ort.

Umpires_Home, John Tumpane; First, James Hoye; Second, Nestor Ceja; Third, D.J. Reyburn.

T_3:29. A_16,451 (45,971).