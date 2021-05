First Period_1, N.Y. Islanders, Beauvillier 4 (Eberle, Dobson), 11:48 (pp). 2, Boston, Pastrnak 3 (Krejci, Bergeron), 19:36 (pp). Penalties_McAvoy, BOS (Hooking), 11:02; Greene, NYI (High Sticking), 19:27.

Second Period_3, Boston, Pastrnak 4 (Bergeron, Marchand), 11:08. 4, N.Y. Islanders, Pelech 1 (Eberle, Komarov), 12:34. Penalties_Ritchie, BOS (Hooking), 2:37.

Third Period_5, Boston, McAvoy 1 (Krejci), 6:20. 6, Boston, Pastrnak 5, 15:50. 7, Boston, Hall 3 (Reilly, Krejci), 18:35 (en). Penalties_Boston bench, served by Ritchie (Too Many Men on the Ice), 4:02; Barzal, NYI (Tripping), 16:43.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 8-4-10_22. Boston 18-12-10_40.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 1 of 3; Boston 2 of 2.

Goalies_N.Y. Islanders, Sorokin 4-1-0 (39 shots-35 saves). Boston, Rask 5-1-0 (22-20).

A_17,400 (17,565). T_2:37.

Referees_Francis Charron, Francois St. Laurent. Linesmen_Bryan Pancich, Andrew Smith.