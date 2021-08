Boston 6, Baltimore 2

E_Martinez (1), Devers (16). DP_Baltimore 1, Boston 1. LOB_Baltimore 8, Boston 8. 2B_Stewart (9), Devers (32), Schwarber 2 (2). HR_Martinez (23). S_McKenna (2).

IP H R ER BB SO

Baltimore Akin L,0-7 4 6 3 3 3 2 Diplán 1 0 0 0 0 1 Abad 1-3 1 3 3 2 1 Scott 2-3 1 0 0 1 0 Wade 2 1 0 0 0 1

Boston Rodríguez W,9-6 6 3 1 0 3 6 Ottavino 1-3 1 1 1 1 0 Whitlock H,11 1 2-3 0 0 0 0 3 Barnes 1 2 0 0 0 0

HBP_Ottavino (Severino). WP_Akin, Ottavino(2).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Paul Clemons; Second, Gerry Davis; Third, Will Little.

T_3:07. A_28,935 (37,755).