First Period_1, Boston, Pastrnak 34 (Zacha, Krejci), 4:38. 2, Boston, Zacha 6 (Lindholm, Krejci), 15:05. Penalties_Greer, BOS (Interference), 9:48.

Second Period_3, Boston, Marchand 14 (Grzelcyk, Bergeron), 3:55. 4, Boston, Zacha 7 (Krejci), 4:41. Penalties_Hall, BOS (Slashing), 5:15; Konecny, PHI (Roughing), 18:33; Foligno, BOS (Cross Checking), 18:33; Frost, PHI (Hooking), 18:54.

Third Period_5, Boston, Pastrnak 35 (McAvoy, Marchand), 0:36 (pp). 6, Boston, Grzelcyk 3 (Pastrnak, McAvoy), 8:04. Penalties_Carlo, BOS (Cross Checking), 2:29; Philadelphia bench, served by Allison (Roughing), 4:57; MacEwen, PHI (Roughing), 4:57; Lindholm, BOS (Roughing), 4:57; Deslauriers, PHI (Misconduct), 7:30; Philadelphia bench, served by Konecny (Roughing), 7:30; Greer, BOS (Misconduct), 7:30; Boston bench, served by Smith (Roughing), 7:30; McAvoy, BOS (Holding), 14:24; Bergeron, BOS (High Sticking), 14:45.

Shots on Goal_Philadelphia 9-7-13_29. Boston 11-11-7_29.

Power-play opportunities_Philadelphia 0 of 6; Boston 1 of 2.

Goalies_Philadelphia, Hart 13-12-6 (16 shots-12 saves). Boston, Swayman 9-3-3 (29-29).

A_17,850 (17,565). T_2:34.

Referees_Brandon Schrader, Kelly Sutherland. Linesmen_Matt MacPherson, Derek Nansen.