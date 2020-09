Bryson DeChambeau gana el U.S. Open

MAMARONECK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Lo que se suponía sería un US Open normal, produjo un campeón poco convencional.

Bryson DeChambeau no se preocupó en lo más mínimo por los angostos fairways y los profundos roughs que han convertido a Winged Foot en, históricamente, el más difícil de todos los US Opens. Con 18 kilos adicionales de masa muscular, quería someter al campo con su driver, incluso si algunos de sus golpes más erráticos quedaban enterrados.

Así es como juega. Y para los escépticos que decían que eso no funcionaría en un US Open en Winged Foot, sólo basta que vean el brillante trofeo plateado que besó y el marcador récord que dejó el domingo en su triunfo por seis golpes.

El triunfo validó su postura poco convencional.

“Cien por ciento, no hay duda”, dijo DeChambeau. “Para mí, es sobre ejecutar y repetir cada golpe que cualquier otro jugador. Pude hacerlo esta semana. Por eso gané por seis”.

Bryson DeChambeau, camina hacia el green del hoyo 18 en la ronda final del US Open de golf, el domingo 20 de septiembre de 2020, en Mamaroneck, Nueva York. (AP Foto/John Minchillo)

Parte de la reputación del campo es la “Masacre de Winged Foot” de 1974, cuando el marcador ganador fue de siete sobre par.

Esta también fue una masacre.

DeChambeau conectó un putt para birdie desde 7 pies en el hoyo 18, levantó sus gruesos brazos al aire y coronó una tarjeta de tres bajo par, 67, en un campo que no permitió otra ronda bajo par. Dos tiros detrás de Matthew Wolff al iniciar la última ronda, lo superó en cinco hoyos y se distanció para comenzar los últimos nueve.

Desde el fairway o desde el rough, realmente no importó.

“No sé qué decir pues es completamente opuesto a lo que uno cree que un campeón del U.S. Open hace”, reconoció Rory McIlroy. “Miren, encontró la forma de hacerlo. Ya sea bueno o malo para el deporte, no lo sé, pero no es la forma en la que creí que debía jugarse este campo o este torneo”.

Le pueden decir el científico loco de la gorra. Le pueden decir el revolucionarios del golf.

Pero, a partir de ahora, cualquier descripción de Bryson DeChambeau debe empezar con campeón del US Open.

Wolff, quien buscaba convertirse en el primer jugador desde Francis Ouimet en 1913 en ganar el U.S. Open en su debut, terminó con tarjeta de 75.

Louis Oosthuizen tuvo un birdie en el 18 para terminar tercero en solitario.