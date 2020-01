Calgary 4, N.Y. Rangers 3

N.Y. Rangers 2 1 0 — 3 Calgary 3 1 0 — 4

First Period_1, Calgary, Gaudreau 11, 4:15. 2, Calgary, Backlund 6, 7:16 (sh). 3, N.Y. Rangers, Trouba 6 (Fox, Buchnevich), 7:42 (pp). 4, N.Y. Rangers, Chytil 10 (Fox, Kakko), 8:07 (pp). 5, Calgary, Ryan 7 (Dube), 13:18. Penalties_Bennett, Cal (Hooking), 5:59; Ryan, Cal (Hooking), 6:48; Fast, New (Hooking), 9:06.

Second Period_6, N.Y. Rangers, Kakko 7 (Fox, Howden), 5:46. 7, Calgary, Monahan 14 (Hanifin, Gaudreau), 8:22. Penalties_None.

Third Period_None. Penalties_Kreider, New (Tripping), 0:17; Skjei, New (High Sticking), 4:21; Backlund, Cal (Cross Checking), 5:11; Kakko, New (Holding), 12:08; Lucic, Cal (Roughing), 13:41; Lindgren, New (Slashing), 13:41.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 7-11-9_27. Calgary 9-10-10_29.

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 2 of 3; Calgary 0 of 4.

Goalies_N.Y. Rangers, Lundqvist 9-9-3 (29 shots-25 saves). Calgary, Talbot 4-7-0 (27-24).

A_19,038 (19,289). T_2:21.

Referees_Brad Meier, Chris Schlenker. Linesmen_Jesse Marquis, James Tobias.