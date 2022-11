DOHA (AP) — Y como dice el cántico preferido de sus hinchas en Qatar, Argentina ahora se volvió a ilusionar.

Ello se debe a que el entrenador Lionel Scaloni movió piezas y acertó ante México. Pero sobre todo porque su capitán Lionel Messi, sin estar en la mejor forma física con 35 años, tiene intacto el don para romper un partido.

Tras el inesperado golpe en el debut ante Arabia Saudí, Argentina resurgió y le ganó 2-0 al Tri con goles de Messi y Enzo Fernández el sábado en el estadio Lusail por el Grupo C, que lidera Polonia (4), su próximo rival en el cierre de la ronda de grupos.

“Había que ganar para acomodarnos. Ahora ha comenzado otro Mundial”, avisó Messi.

LO QUE FUNCIONÓ

Scaloni no se “casa” con ningún jugador, salvo Messi. Su apuesta contra los saudíes no funcionó y al partido siguiente metió cinco cambios respecto al debut: el zaguero Cristian Romero, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y los mediocampistas Leandro Paredes y Alejandro Gómez fueron reemplazados por Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Alexis Mac Allister, respectivamente.

La defensa mejoró, con el zaguero Nicolás Otamendi como punto más alto.

A los 57 minutos, el técnico reemplazó a Rodríguez por Enzo Fernández, que le dio otra vitalidad al equipo y sentenció el partido con un derechazo angulado. El volante del Benfica de Portugal pide titularidad ya.

“El partido cambió no por estos ajustes sino porque además de grandes jugadores tenemos a Leo”, admitió Scaloni.

El Diez tuvo poca incidencia en el primer tiempo. Su compatriota Gerardo Martino, entrenador de México, había dado en la tecla al bloquearle toda opción de pase. Por una desinteligencia defensiva, Messi recibió sólo una asistencia de Ángel Di María y metió el zurdazo letal.

POR CORREGIR

El volante Rodrigo De Paul, uno de los estandartes del mediocampo, desaprobó otra vez. Errático en los pases, comprometió varias veces a la defensa. Compensa con entrega, pero Scaloni necesita que vuelva a su nivel.

Lautaro Martínez, el segundo goleador del ciclo Scaloni después de Messi, también está en deuda. Parece desconectado del equipo. El joven delantero Julián Álvarez, del Manchester City, es una amenaza latente para jugar ante Polonia.

“Son partidos incómodos. Hay poco espacio para jugar, se tocan pocas pelotas y uno siempre intenta trabajar para el equipo, estirar la defensa rival. Cuando uno no tiene las situaciones se va enojado”, declaró Martínez por el semblante de su rostro tras ser reemplazado por Álvarez.

El lateral derecho es un puesto sin definición. Montiel, titular ante México, y Molina, que jugó contra Arabia Saudí, cumplieron en la marca, pero tuvieron escaso aporte en ataque.

ENFERMERÍA

El físico de Messi es cuestión de importancia vital para Argentina. Se está pendiente de cada gesto de dolor, si corre o no en la práctica, si tiene inflamado el tobillo.

“No sé por qué se dijeron tantas cosas. El otro día se hablaba del tobillo y el tobillo no tenía nada”, aclaró Messi tras el triunfo. “Casi al último minuto me doblé el tobillo. Parece a propósito, se dijo toda la semana, no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé”. Aclaró que no reviste gravedad.

DATO

Con su gol, Messi sumó ocho gritos en mundiales e igualó a la leyenda Diego Maradona, así como a su némesis Cristiano Ronaldo. En su quinta y probablemente última Copa del Mundo, el Diez apunta a superar a Gabriel Batistuta como máximo artillero de Argentina en esta competencia (10).

LO QUE VIENE

La Albiceleste (3) está obligada a vencer el miércoles a los polacos para meterse en los octavos de final. Si iguala, queda pendiente de lo que suceda entre Arabia Saudí (3) y México (1): un empate o un ganador por menos de tres goles favorece a los argentinos.

“Polonia muy difícil, todos con nosotros juegan diferente. Miren los partidos anteriores y verán que todos cambian y no sólo por Leo sino por el resto de los jugadores”, analizó Scaloni. “Eso magnifica la dificultad del partido. Vamos a ganar el partido que es lo que todos queremos y si no es así dejar todo en la cancha como hemos hecho hoy (por sábado)”.