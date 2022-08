Chi_Griffin 22 pass from J.Fields (Santos kick), 6:08. Drive: 7 plays, 80 yards, 4:01. Key Play: J.Fields 14 pass to Pettis. Chicago 7, Cleveland 0.

Second Quarter

Chi_Pettis 12 pass from J.Fields (Santos kick), 13:43. Drive: 5 plays, 52 yards, 1:54. Key Plays: J.Fields 18 pass to St. Brown; Montgomery 13 run. Chicago 14, Cleveland 0.

Chi_Kmet 24 pass from J.Fields (Santos kick), 3:29. Drive: 8 plays, 62 yards, 3:48. Key Plays: Stroman 0 interception return to Chicago 38; J.Fields 14 pass to Herbert; Herbert 6 run on 3rd-and-7; J.Fields 2 run on 4th-and-1. Chicago 21, Cleveland 0.

Cle_FG York 57, 1:25. Drive: 11 plays, 37 yards, 2:04. Key Plays: Brissett 11 pass to Da.Bell; Brissett 11 pass to Da.Bell; Brissett 14 pass to Da.Bell on 3rd-and-10. Chicago 21, Cleveland 3.

Cle_FG York 46, :00. Drive: 7 plays, 10 yards, 00:42. Key Play: Kelly 4 run on 3rd-and-3. Chicago 21, Cleveland 6.

Fourth Quarter

Cle_Forristall 6 pass from Dobbs (Dobbs run), 14:47. Drive: 19 plays, 89 yards, 8:56. Key Plays: Dobbs 19 pass to Harley on 3rd-and-11; Dobbs 1 run on 3rd-and-1; Dobbs 17 pass to Bradley on 3rd-and-8. Chicago 21, Cleveland 14.

Cle_Rosen 1 run (pass failed), 2:31. Drive: 3 plays, 10 yards, 00:36. Chicago 21, Cleveland 20.

___

Chi Cle FIRST DOWNS 21 19 Rushing 4 5 Passing 15 12 Penalty 2 2 THIRD DOWN EFF 1-8 7-19 FOURTH DOWN EFF 1-1 3-4 TOTAL NET YARDS 335 319 Total Plays 55 77 Avg Gain 6.1 4.1 NET YARDS RUSHING 82 78 Rushes 25 28 Avg per rush 3.28 2.786 NET YARDS PASSING 253 241 Sacked-Yds lost 2-14 0-0 Gross-Yds passing 267 241 Completed-Att. 21-28 28-49 Had Intercepted 0 1 Yards-Pass Play 8.433 4.918 KICKOFFS-EndZone-TB 4-3-3 4-2-2 PUNTS-Avg. 5-48.6 5-56.4 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 92 52 Punt Returns 3-62 4-30 Kickoff Returns 2-30 1-22 Interceptions 1-0 0-0 PENALTIES-Yds 5-48 10-75 FUMBLES-Lost 3-2 1-0 TIME OF POSSESSION 25:34 33:51

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Chicago, Montgomery 9-28, Evans 4-18, Herbert 4-14, Tuggle 3-12, Fields 2-11, Siemian 1-2, Shaa 1-(minus 1), Peterman 1-(minus 2). Cleveland, Kelly 13-31, D.Johnson 7-29, Rosen 3-7, Stanton 3-6, Felton 1-4, Dobbs 1-1.

PASSING_Chicago, Fields 14-16-0-156, Peterman 2-4-0-57, Siemian 5-8-0-54. Cleveland, Brissett 13-23-1-109, Dobbs 11-20-0-90, Rosen 4-6-0-42.

RECEIVING_Chicago, Coulter 3-61, Pettis 3-37, Kmet 3-36, Herbert 2-25, Griffin 1-22, Shaa 1-20, St. Brown 1-18, Evans 1-14, Finke 1-7, Webster 1-7, Blasingame 1-6, Montgomery 1-5, Mooney 1-5, O'Shaughnessy 1-4. Cleveland, Wims 4-41, Harley 3-38, Da.Bell 3-36, Njoku 3-34, Bradley 2-26, Bryant 2-15, Felton 2-15, Forristall 2-13, Kelly 2-10, Griffin-Stewart 2-4, Schwartz 1-8, Peoples-Jones 1-4, D.Johnson 1-(minus 3).

PUNT RETURNS_Chicago, Pettis 3-62. Cleveland, Winston 3-21, Felton 1-9.

KICKOFF RETURNS_Chicago, Shaa 2-30. Cleveland, Ford 1-22.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Chicago, Harris 6-0-0, L.Jackson 4-1-0, Cruikshank 4-0-0, Adams 3-1-0, Stroman 3-1-0, Alexander 3-0-0, Gates 3-0-0, Gordon 3-0-0, Hicks 3-0-0, Kamara 3-0-0, A.Thomas 3-0-0, Vildor 3-0-0, Sanborn 2-1-0, Gipson 2-0-0, J.Thomas 2-0-0, Coley 1-0-0, Ju.Jones 1-0-0, Morrow 1-0-0, Muhammad 1-0-0, Pennel 1-0-0, Peterman 1-0-0, Reiff 1-0-0, Snowden 1-0-0, Houston-Carson 0-1-0, Shelley 0-1-0, Tonga 0-1-0. Cleveland, Jolly 5-1-1, Hill 4-1-0, Elliott 4-0-0, Kunaszyk 4-0-0, Thomas 3-1-0, Bryan 3-0-0, Phillips 2-1-0, Miller 2-0-0, Togiai 2-0-0, Williams 2-0-0, Fields 1-3-0, Emerson 1-2-0, J.Johnson 1-1-0, Takitaki 1-1-0, Weaver 1-0-1, D.Bell 1-0-0, LeCounte 1-0-0, Njoku 1-0-0, Owusu-Koramoah 1-0-0, Perry 1-0-0, Rochell 1-0-0, Walker 0-3-0, Winfrey 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Chicago, Stroman 1-0. Cleveland, None.

MISSED FIELD GOALS_Chicago, Santos 48. Cleveland, York 58.

___

OFFICIALS_Referee Brad Allen, Ump Duane Heydt, HL Sarah Thomas, LJ Daniel Gallagher, FJ Rick Patterson, SJ Boris Cheek, BJ Greg Yette, Replay Artenzia Young-Seigler.