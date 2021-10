Chicago 79, Connecticut 69

Percentages: FG .381, FT .867.

3-Point Goals: 8-17, .471 (Hiedeman 5-6, J.Jones 2-4, J.Thomas 1-6, Bonner 0-1).

Team Rebounds: 2. Team Turnovers: 3.

Blocked Shots: 8 (Bonner 2, J.Jones 2, J.Thomas 2, A.Thomas, B.Jones).

Turnovers: 13 (J.Jones 5, B.Jones 2, J.Thomas 2, A.Thomas, Bonner, Charles, Hiedeman).

Steals: 9 (Bonner 2, Hiedeman 2, J.Jones 2, J.Thomas 2, B.Jones).

Technical Fouls: Sun, 9:01 first; coach Curt Miller, 7:31 first; Thomas, 6:35 second.

FG FT Reb CHICAGO Min M-A M-A O-T A PF PTS Copper 31:59 7-15 4-5 4-6 2 1 18 Parker 33:56 6-12 3-4 1-9 7 1 17 Stevens 31:45 4-7 0-0 1-7 2 4 11 Quigley 27:19 1-6 3-3 0-1 1 1 6 Vandersloot 33:00 7-13 0-0 1-4 4 3 19 DeShields 20:05 2-4 1-2 0-4 2 3 6 Dolson 8:47 0-1 0-0 0-2 2 1 0 Ndour-Fall 4:55 1-3 0-0 0-0 0 0 2 Evans 4:38 0-1 0-0 0-0 0 0 0 Brown 2:59 0-1 0-0 0-0 0 0 0 Hebard 0:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200:00 28-63 11-14 7-33 20 14 79

Percentages: FG .444, FT .786.

3-Point Goals: 12-25, .480 (Vandersloot 5-6, Stevens 3-4, Parker 2-5, DeShields 1-2, Quigley 1-4, Dolson 0-1, Evans 0-1, Copper 0-2).

Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 4.

Blocked Shots: 4 (Parker 2, Dolson, Vandersloot).

Turnovers: 12 (Vandersloot 8, Copper, Dolson, Parker, Stevens).

Steals: 3 (Parker 2, Stevens).

Technical Fouls: None.