Chicago Cubs 4, San Diego 3

E_Machado (4). DP_San Diego 1, Chicago 0. LOB_San Diego 5, Chicago 6. 2B_Alcántara (2), Contreras (5), Sogard (3). HR_Caratini (4), Pham (4), Wisdom (4), Contreras (9). SB_Bryant (3). S_Cronenworth (2).

IP H R ER BB SO

San Diego Weathers L,2-2 5 7 4 4 1 2 Stammen 2 2 0 0 0 2 Pagán 1 0 0 0 0 1

Chicago Hendricks W,6-4 6 7 3 3 0 4 Tepera H,9 1 0 0 0 1 1 Chafin H,14 1 0 0 0 0 0 Kimbrel S,13-15 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Scott Barry; Second, Jeremie Rehak; Third, Dan Iassogna.

T_2:52. A_24,824 (41,649).