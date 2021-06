Chicago Cubs 4, San Francisco 3

E_Posey (2). DP_Chicago 1, San Francisco 1. LOB_Chicago 6, San Francisco 7. 2B_Happ (5), Hendricks (1), Dubón (6), Posey (6), Duggar (6). HR_Wisdom 2 (7), Wade Jr. (3).

IP H R ER BB SO

Chicago Hendricks W,7-4 6 1-3 7 3 3 3 5 Tepera H,10 2-3 1 0 0 0 0 Chafin H,15 1 1 0 0 0 0 Kimbrel S,14-16 1 0 0 0 0 2

San Francisco Cueto L,4-2 4 1-3 6 4 3 2 4 Menez 2 0 0 0 0 3 Leone 2-3 1 0 0 0 0 García 1 1-3 0 0 0 0 1 Littell 2-3 1 0 0 0 0

Menez pitched to 1 batter in the 7th.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Laz Diaz; Second, CB Bucknor; Third, Adam Hamari.

T_3:01. A_14,089 (41,915).