Reds first. Kyle Farmer strikes out swinging. Brandon Drury grounds out to shallow infield, Ha-Seong Kim to Luke Voit. Tommy Pham homers to center field. Joey Votto strikes out on a foul tip.

1 run, 1 hit, 0 errors, 0 left on. Reds 1, Padres 0.

Padres first. Austin Nola singles to shallow left field. Manny Machado homers to left field. Austin Nola scores. Jake Cronenworth pops out to shallow left field to Kyle Farmer. Luke Voit strikes out swinging. Jurickson Profar grounds out to third base, Colin Moran to Joey Votto.

2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 left on. Padres 2, Reds 1.

Padres fourth. Luke Voit strikes out swinging. Jurickson Profar walks. Wil Myers called out on strikes. Jorge Alfaro singles to right field. Jurickson Profar to second. Ha-Seong Kim singles to shallow center field. Jorge Alfaro to second. Jurickson Profar scores. Jose Azocar strikes out swinging.

1 run, 2 hits, 0 errors, 2 left on. Padres 3, Reds 1.

Padres seventh. Manny Machado doubles to deep left field. Jake Cronenworth grounds out to shortstop, Tony Santillan to Kyle Farmer to Joey Votto. Manny Machado to third. Luke Voit out on a sacrifice fly to deep right field to Aristides Aquino. Manny Machado scores. Jurickson Profar walks. Wil Myers grounds out to second base, Alejo Lopez to Joey Votto.

1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on. Padres 4, Reds 1.