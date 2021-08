Cleveland 23, Jacksonville 13

Cle_FG McLaughlin 37, 10:47. Drive: 9 plays, 56 yards, 4:20. Key Plays: Keenum 15 pass to Peoples-Jones; Keenum 18 pass to D.Johnson; Keenum 10 pass to D.Johnson. Cleveland 3, Jacksonville 0.

Second Quarter

Cle_FG Parkey 34, 8:46. Drive: 10 plays, 41 yards, 4:51. Key Plays: Keenum 18 pass to Janovich on 3rd-and-3; Keenum 12 pass to Higgins on 3rd-and-7. Cleveland 6, Jacksonville 0.

Cle_D.Davis 27 pass from Lauletta (McLaughlin kick), :21. Drive: 8 plays, 68 yards, 1:00. Key Plays: Lauletta 16 pass to Kelly; Lauletta 7 pass to Felton on 3rd-and-2. Cleveland 12, Jacksonville 0.

Third Quarter

Cle_FG Parkey 48, 6:15. Drive: 6 plays, 33 yards, 2:51. Key Play: Lauletta 27 pass to Bradley. Cleveland 16, Jacksonville 0.

Fourth Quarter

Jac_Austin 5 pass from Beathard (Two Point Attempt Fails.), 15:00. Drive: 14 plays, 75 yards, 6:15. Key Plays: Beathard 13 pass to Hammond; Beathard 7 pass to Hammond on 3rd-and-2; Beathard 12 pass to Austin; Ogunbowale 4 run on 3rd-and-1; Beathard 11 pass to Cooper. Cleveland 16, Jacksonville 6.

Cle_Switzer 7 pass from Lauletta (McLaughlin kick), 4:32. Drive: 20 plays, 89 yards, 10:28. Key Plays: Felton kick return to Cleveland 11; Lauletta 4 pass to Switzer on 3rd-and-1; Lauletta 11 pass to Bradley; Stanton 1 run on 3rd-and-1; Lauletta 13 pass to D.Davis on 4th-and-7; C.Taylor 4 run on 3rd-and-1. Cleveland 22, Jacksonville 6.

Jac_team 7 pass from Luton (Lambo kick), :29. Drive: 11 plays, 52 yards, 1:51. Key Plays: Luton 8 pass to Hammond on 3rd-and-6; Luton 15 pass to Hammond on 3rd-and-12. Cleveland 23, Jacksonville 12.

A_57,508.

___

Cle Jac FIRST DOWNS 22 19 Rushing 3 3 Passing 17 15 Penalty 2 1 THIRD DOWN EFF 10-17 7-15 FOURTH DOWN EFF 1-2 1-2 TOTAL NET YARDS 360 302 Total Plays 71 65 Avg Gain 5.1 4.6 NET YARDS RUSHING 41 46 Rushes 26 15 Avg per rush 1.577 3.067 NET YARDS PASSING 319 256 Sacked-Yds lost 1-8 4-17 Gross-Yds passing 327 273 Completed-Att. 31-44 31-46 Had Intercepted 0 1 Yards-Pass Play 7.089 5.12 KICKOFFS-EndZone-TB 6-5-4 3-2-2 PUNTS-Avg. 2-52.5 4-55.0 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 60 56 Punt Returns 4-22 2-14 Kickoff Returns 1-10 2-42 Interceptions 1-28 0-0 PENALTIES-Yds 3-26 7-49 FUMBLES-Lost 1-0 1-0 TIME OF POSSESSION 33:08 30:44

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Cleveland, C.Taylor 6-17, D.Johnson 5-14, Stanton 6-12, Lauletta 1-(minus 1), Kelly 8-(minus 1). Jacksonville, Ogunbowale 8-24, J.Robinson 3-13, Hyde 2-4, Luton 1-3, Etienne 1-2.

PASSING_Cleveland, Lauletta 19-27-0-212, Keenum 12-17-0-115. Jacksonville, Beathard 13-16-0-102, Lawrence 6-9-0-71, Luton 8-13-0-53, Minshew 4-8-1-47.

RECEIVING_Cleveland, D.Davis 4-56, Felton 4-44, Kelly 4-44, Peoples-Jones 3-26, Bradley 2-38, D.Johnson 2-28, Janovich 2-22, Carlson 2-14, Stanton 2-14, Franks 2-12, Switzer 2-11, Higgins 1-12, C.Davis 1-6. Jacksonville, Hammond 6-55, Austin 4-52, M.Jones 3-52, Cottrell 3-16, Treadwell 2-18, Ogunbowale 2-16, Shenault 2-14, Agnew 2-12, Cooper 1-11, Camp 1-9, Manhertz 1-5, Jones 1-4, Farrell 1-2, Johnson 1-0.

PUNT RETURNS_Cleveland, Natson 2-12, Bradley 1-6, Felton 1-4. Jacksonville, Cooper 1-12, Austin 1-2.

KICKOFF RETURNS_Cleveland, Felton 1-10. Jacksonville, Claybrooks 2-42.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Cleveland, Owusu-Koramoah 7-1-1, R.Jackson 6-0-0, Lee 4-2-0, Thomas 4-1-0, Moffatt 3-1-0, Day 2-0-1, LeCounte 2-0-1, J.Jackson 2-0-0, Newsome 2-0-0, Rugamba 2-0-0, Takitaki 2-0-0, Weaver 2-0-0, Smith 1-1-0, Gustin 1-0-1, Billings 1-0-0, Malveaux 1-0-0, McKnight 1-0-0, Williams 1-0-0, Benton 0-1-0, Elliott 0-1-0, Green 0-1-0, Phillips 0-1-0. Jacksonville, Claybrooks 4-1-0, Costin 4-0-0, S.Jones 3-1-0, Patrick 3-0-1, Griffin 3-0-0, Quarterman 3-0-0, Cisco 2-2-0, J.Wilson 2-1-0, Brown 2-0-0, Ekuale 2-0-0, Gotsis 2-0-0, Jenkins 2-0-0, Rusnak 2-0-0, Straughter 2-0-0, D.Wilson 2-0-0, Russell 1-2-0, Smith 1-2-0, J.Allen 1-0-0, Hamilton 1-0-0, Henderson 1-0-0, Herndon 1-0-0, Jack 1-0-0, McCray 1-0-0, Randall 1-0-0, Robertson-Harris 1-0-0, Tufele 1-0-0, Williams 1-0-0, D.Allen 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Cleveland, LeCounte 1-28. Jacksonville, None.

MISSED FIELD GOALS_Jacksonville, Lambo 47.

___

OFFICIALS_.