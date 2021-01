First Period_1, Colorado, Donskoi 2 (Toews, Girard), 2:56 (pp). Penalties_Lindholm, ANA (Hooking), 0:59; Kaut, COL (Tripping), 10:18; Saad, COL (Tripping), 16:21.

Second Period_2, Anaheim, Lindholm 1 (Getzlaf, Rakell), 0:47. Penalties_Lindholm, ANA (Cross Checking), 4:32; Saad, COL (Hooking), 13:09; Jost, COL (Tripping), 15:00; Comtois, ANA (Slashing), 19:57.

Third Period_3, Colorado, Rantanen 4 (Byram, Landeskog), 6:20. 4, Anaheim, Henrique 1 (Heinen, Silfverberg), 7:42. Penalties_Lindholm, ANA (Interference in crease (Penalty Shot)), 8:31; Bellemare, COL (Hooking), 8:59; Anaheim bench, served by Rakell (Bench Penalty), 10:45.

Overtime_5, Colorado, Landeskog 3 (Makar), 1:38. Penalties_None.

Shots on Goal_Colorado 13-3-14-2_32. Anaheim 18-9-11-0_38.

Power-play opportunities_Colorado 1 of 4; Anaheim 0 of 5.

Goalies_Colorado, Grubauer 3-1-0 (38 shots-36 saves). Anaheim, Gibson 1-1-2 (32-29).

A_0 (17,174). T_2:35.

Referees_Steve Kozari, Peter MacDougall. Linesmen_Trent Knorr, Pierre Racicot.