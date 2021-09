Columbia 35, Georgetown 24

CLMB_Edwards 4 run (Felkins kick), 07:15

CLMB_Lenhart 6 run (Felkins kick), 01:44

Second Quarter

GTWN_Stakely 2 run (Hunt kick), 11:35

CLMB_Allen 92 kickoff return (Felkins kick), 11:21

GTWN_Holley 6 run (Hunt kick), 06:35

GTWN_FG Hunt 42, 01:50

Third Quarter

CLMB_Lenhart 1 run (Felkins kick), 04:14

GTWN_Crayton 2 pass from Holley (Hunt kick), 00:25

Fourth Quarter

CLMB_Lenhart 8 run (Felkins kick), 02:36

GTWN CLMB First downs 21 18 Rushes-yards 36-108 41-227 Passing 368 127 Comp-Att-Int 27-42-2 12-20-0 Return Yards 88 137 Punts-Avg. 5-40.6 5-42.0 Fumbles-Lost 0-0 2-1 Penalty-Yards 6-47 4-30 Time of Possession 36:06 23:54

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Georgetown, Jo. Stakely 16-41, Jo. Tomas 1-35, He. Moultrie III 12-23, Pi. Holley 6-14, Team 1-(minus 5). Columbia, Ry. Young 19-93, Da. Miller 7-86, Ty. Edwards 8-32, Ty. Lenhart 5-18, Jo. Green 1-0, Team 1-(minus 2).

PASSING_Georgetown, Pi. Holley 27-42-2-368. Columbia, Jo. Green 11-16-0-125, Ty. Lenhart 1-4-0-2.

RECEIVING_Georgetown, Ca. Crayton 8-190, As. Das 7-71, Li. McHale 1-35, Jo. Tomas 2-15, Se. Portobanco 1-15, Jo. Stakely 2-14, Na. Kearney 1-12, Do. Moultrie 1-6, He. Moultrie III 2-5, Ti. Reed 2-5. Columbia, Wi. Meyer 5-87, Er. Robertson 2-18, Lu. Painton 1-10, Ma. Libman 2-9, Do. Busby 1-2, Ry. Young 1-1.