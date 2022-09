First Period_1, Columbus, Bemstrom 1 (Peeke, Svozil), 8:47. 2, Columbus, Marchenko 1 (Luoto, Pyyhtia), 13:29 (pp). Penalties_Meyer, CBJ (High Sticking), 5:59; Cederqvist, BUF (Holding), 12:01; Mateychuk, CBJ (Cross Checking), 16:38.

Second Period_3, Buffalo, Priskie 1 (Quinn, Clague), 3:49. Penalties_None.

Third Period_4, Columbus, Voracek 1 (Roslovic, Fix-Wolansky), 7:58. 5, Columbus, Meyer 1 (Richards, Gavrikov), 16:36 (sh). Penalties_Pyyhtia, CBJ (Tripping), 5:02; Columbus bench, served by Bemstrom (Too Many Men on the Ice), 14:56.

Shots on Goal_Buffalo 2-9-12_23. Columbus 13-8-10_31.

Power-play opportunities_Buffalo 0 of 4; Columbus 1 of 1.

Goalies_Buffalo, Comrie 0-1-0 (31 shots-27 saves). Columbus, Greaves 0-0-0 (13-13), Columbus, Tarasov 1-0-0 (10-9).

A_10,424 (18,500). T_2:21.

Referees_Garrett Rank, Justin St. Pierre. Linesmen_Steve Barton, Andrew Smith.