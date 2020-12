Cruz Azul atropella a Pumas y es virtual finalista en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Durante los 23 años transcurridos desde la última vez que se coronó en el fútbol mexicano, Cruz Azul ha perdido seis finales, la última recién en 2018. Quizá por eso, su técnico pidió mantener la calma pese a un resultado que parece definitivo en la ida de la semifinal.

Con una avalancha de tres goles en los primeros minutos, Cruz Azul aplastó el jueves 4-0 a Pumas, con lo que luce como el virtual finalista del torneo Apertura mexicano.

Roberto Alvarado remeció primero las redes a los dos minutos, Rafael Baca amplió la ventaja con un tiro de media distancia a los ocho y Luis Romo agregó una anotación a los 12, antes de completar la paliza en el quinto minuto de descuento.

La Máquina, que ocupó el cuarto puesto en el torneo regular, podría darse el lujo de perder incluso por 3-0 en el cotejo de vuelta, y aun así se clasificaría a su primera final de la Liga MX desde el Apertura 2018 cuando cayó ante el América.

Pero el estratega uruguayo Robert Dante Siboldi prefiere mantener la cabeza fría.

“La ilusión siempre la tenemos, no le puedo decir a la gente que no se ilusione, pero seguimos sin ganar nada, fue un partido bueno de los muchachos, un gran desempeño individual y colectivo, cerramos un resultado que hay que redondear porque no hay nada definido. Esperemos hacer lo mismo en CU (Ciudad Universitaria) para seguir ilusionándonos”, dijo Siboldi en rueda de prensa.

Cruz Azul busca ponerle punto final a una sequía de títulos de liga que data del torneo Invierno 1997, cuando se impuso a León en la final.

Una reedición de aquel enfrentamiento podría darse en el actual Apertura. León, que fue líder de la temporada regular, enfrenta a Chivas en la otra semifinal.

Además de las seis finales de liga, Cruz Azul ha perdido finales de la Copa Libertadores (2001), de la Liga de Campeones de la CONCACAF (2008-09, 2009-10, 2013-2014), además de un par de la Copa MX (2013 y 2018), entre otras. Ello ha provocado que aficionados rivales se mofen del equipo, refiriéndose a éste como el “subcampeonísimo”. Otros han acuñado el verbo “cruzazulear”, como sinónimo de dilapidar ventajas en encuentros decisivos.

Todo eso podría ser borrado si Siboldi y sus dirigidos mantienen la forma que han mostrado en los primeros tres partidos de la liguilla.

“Hemos tratado de ir paso a paso con humildad, con trabajo en el día a día en los entrenamientos en cada partido. Se está logrando el convencimiento de ellos, están muy metidos con una gran ilusión y ese es el anhelo que tenemos para lograr el objetivo este torneo”, agregó Siboldi.

Para levantarse, los seminoqueados Pumas requieren un triunfo de 4-0 para avanzar con base en su mejor posición en la tabla, donde fueron segundos.

Adicionalmente los universitarios deberán mantener su portería en cero. Si la Máquina marca un gol, los obligará a imponerse por diferencia de cinco tantos.

“En los primeros 10 minutos de un partido definitorio perdimos lo que hicimos en 20 fechas y me da una tristeza muy grande”, dijo el entrenador argentino de Pumas, Andrés Lillini. “El ánimo (en el vestuario) es propio de estas derrotas dolorosas, ya mañana tendremos tiempo de ver las herramientas que podemos llegar a usar para que los próximos 90 minutos sean totalmente diferentes”.

Los felinos llegaron a liguilla con aspiración de quebrar una racha sin títulos que data del Clausura 2011.

Pero Cruz Azul le puso paños fríos a esas aspiraciones desde el segundo minuto del partido, cuando Orbelín Pineda le dio un buen pase con la cabeza a Alvarado, quien en el área chica y convirtió con un tiro rasante que pasó entre las piernas del arquero Julio González.

Poco después, Baca tomó un rebote en las afueras del área y conectó un potente disparo que entró al ángulo derecho de González.

Pumas no se reponía de las dos bofetadas cuando Alvarado bajó una pelota con la cabeza en la entrada del área y se la acomodó a Romo, quien realizó un disparo rasante que dejó sin oportunidad al arquero para el 3-0 antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora.

“Sí me da mucha tristeza porque no pensábamos hacer un campeonato regular como lo hicimos y tener este partido de cuatro goles”, reconoció el estratega argentino, quien sueña con una remontada épica. “Estoy golpeado hoy, pero a valiente no me van a ganar, me puedo doblar, pero no quebrar y vamos a salir al frente el domingo en Ciudad Universitaria cueste lo que cueste bajo cualquier circunstancia porque son 90 minutos más y si ellos pudieron hacer cuatro, nosotros podemos hacer cuatro”.

La Máquina coqueteó con su segundo tanto en el arranque del complemento cuando Romo robó una pelota en la salida y le dio un pase al uruguayo Jonathan Rodríguez, quien sacó un potente disparo, rechazado con apuros por González.

Pumas generó su primer peligro a los 47, con un intento del paraguayo Juan Iturbe que fue desviado por el portero José de Jesús Corona.

Cruz Azul le cedió la pelota a los universitarios, que dominaron casi toda la segunda parte, pero sin inquietar mucho el arco de Corona.

Cuando expiraba el encuentro, Santiago Giménez le filtró un pase para Romo, quien a la entrada del área ejecutó un tiro rasante para poner la pizarra 4-0.