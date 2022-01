First Period_1, Buffalo, Dahlin 7 (Jokiharju, Bjork), 2:47. 2, Buffalo, Quinn 1 (Thompson, Dahlin), 6:37 (pp). 3, Dallas, Robertson 14, 16:50 (pp). Penalties_Hakanpaa, DAL (Cross Checking), 6:21; Hagg, BUF (Hooking), 16:38.

Second Period_4, Buffalo, Cozens 10 (Quinn, Olofsson), 1:09. 5, Dallas, Hintz 16 (Robertson, Klingberg), 5:26 (pp). 6, Dallas, Seguin 11 (Klingberg, Gurianov), 11:40. 7, Buffalo, Tuch 3 (Dahlin, Jokiharju), 14:13. Penalties_Pysyk, BUF (Slashing), 3:49; Dahlin, BUF (Delay of Game), 14:21; Lindell, DAL (Interference), 16:45; Dallas bench, served by Damiani (Too Many Men on the Ice), 19:32.

Third Period_8, Dallas, Seguin 12 (Klingberg, Hintz), 12:23 (pp). 9, Dallas, Robertson 15 (Pavelski, Seguin), 16:28 (pp). Penalties_Eakin, BUF (Slashing), 11:49; Asplund, BUF (Tripping), 15:36.

Shots on Goal_Dallas 13-21-13_47. Buffalo 10-8-6_24.

Power-play opportunities_Dallas 4 of 5; Buffalo 1 of 3.

Goalies_Dallas, Holtby 7-8-1 (24 shots-20 saves). Buffalo, Dell 1-7-1 (47-42).

A_7,808 (19,070). T_2:35.

Referees_Reid Anderson, Peter MacDougall. Linesmen_Dan Kelly, James Tobias.