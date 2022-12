PITTSBURGH (AP) — Franco Harris, el running back cuyo ingenio gestó “La Recepción Inmaculada", considerada como la jugada más icónica en la historia de la NFL, ha fallecido. Tenía 72 años.

El hijo de Harris, Dok, informó a The Associated Press que su padre falleció durante la noche del martes. No se dio a conocer la causa del deceso.