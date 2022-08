David Dermer/AP

Las conversaciones entre la NFL y la asociación de jugadores para alcanzar un acuerdo sobre la penalización contra el quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson han avanzado. Sin embargo, no está claro si las partes llegarán a un acuerdo, dijo el miércoles a The Associated Press el miércoles una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada Niradebido a la delicadeza del caso.