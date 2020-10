Fuente AP: Dueños MLB votarán venta de los Mets el viernes

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los propietarios de la Major League Baseball votarán el viernes para aprobar la venta de los Mets de Nueva York al multimillonario gestor de fondos de cobertura Steve Cohen, según una persona familiarizada con la situación.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes en la noche porque los detalles del proceso no se han anunciado aún.

La propuesta para comprar el 95% de los Mets por una entidad de Cohen ya fue aprobada por el comité de propiedad de la MLB. Cohen necesita el sí de 23 de los 30 propietarios de clubes para cerrar el acuerdo. La venta valora la franquicia en entre 2.400 y 2.500 millones de dólares.

En la actualidad, el grupo propietario de los Mets está encabezado por Fred Wilpon; su cuñado Saul Katz, y su hijo, Jeff Wilpon, quien es el jefe de operaciones del equipo. Las familias Wilpon y Katz conservarían el 5% de las acciones.

Cohen entró al accionariado de los Mets cuando la franquicia buscaba una inversión minoritaria de 20 millones de dólares tras descubrirse la estafa piramidal de Bernard Madoff, que causó pérdidas a los Wilpon y a sus empresas. Adquirió las acciones luego del fracaso de la propuesta de venta de un paquete accionarial de 200 millones de dólares al administrador de fondos de cobertura David Einhorn en 2011.

Cohen, de 64 años y que es director ejecutivo y presidente de Point72 Asset Management, ya anunció que Sandy Alderson volverá a ocupar la presidencia de los Mets.