Fuente AP: Lillard acuerda extensión por 122 millones

Tony Dejak/AP

LAS VEGAS (AP) — Damian Lillard y los Trail Blazers de Portland acordaron una extensión de contrato por dos años y 122 millones de dólares, con lo que el medallista de oro olímpico seguirá con el equipo hasta la temporada 2026-27, dijo una persona enterada de la negociación el viernes.

Lillard ganará cerca de 59 millones en 2025-26 y alrededor de 63 millones el siguiente año, dijo la persona, que habló con The Associated Press en condición de anonimato el viernes, debido a que la extensión no ha sido anunciada.