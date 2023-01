Fuente AP: Multan a linebacker de los Packers Quay Walker

El linebacker de los Packers de Green Bay Quay Walker fue multado con 13.261 dólares por la NFL por el empujón que llevó a que fuera expulsado en la derrota 20-16 el domingo ante los Lions de Detroit, informó una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona indicó el sábado que el cornerback de los Packers Rasul Douglas también recibió una multa de 11.139 dólares por una penalización por conducta antideportiva en el encuentro y que el corredor de los Lions Jamaal Williams fue multado 18.566 por sus dos celebraciones de touchdown. Williams no fue penalizado durante el encuentro por sus celebraciones con una baile.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que las multas no han sido anunciadas.

NFL Network reportó primero las multas.

Walker fue expulsado en la jugada de touchdown de la ventaja de Detroit a mitad del cuarto periodo y que perdieron los Packers. Estaba cerca de dos integrantes del personal de los Lions que atendían al corredor D'Andre Swift, quien fue su compañero en Georgia.

El médico de los Lions Sean Lynch puso su mano sobre el codo derecho de Walker para quitarlo del camino para poder revisar a Swift. Walker empujó a Lynch por la espalda.

Se trató de la segunda expulsión para Walker, que está en su primera temporada. Lo expulsaron el 30 de octubre en la derrota en Búfalo después de que empujó al tight end del equipo de prácticas de los Bills Zach Davidson en la banda.

Walker se disculpó el lunes y dijo que habló directamente con Lynch para expresarle que estaba arrepentido.

“Otro error de novato”, admitió Walker el lunes. “Egoista. Un acto egoísta de mi parte. Muy estúpido y tonto. Inmaduro de mi parte. Una vez más, hice el mismo error. Tiendo a exagerar por momentos y lo hice otra vez anoche. Eso fue todo”.

El directo que reciben las multas se destina a exjugadores que lo necesitan.