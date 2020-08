Fuente AP: Posponen duelo Cardenales-Cerveceros por brote

Otro jugador y tres miembros del personal de los Cardenales de San Luis fueron diagnosticados con coronavirus, lo que obligó a postergar su juego del sábado ante los Cerveceros de Milwaukee, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los resultados y la postergación aún no se anuncian.

Dos peloteros de los Cardenales arrojaron positivo el viernes, obligando a la cancelación del primer duelo de la serie en Milwaukee. Ambos equipos esperaban reanudar sus actividades el sábado y cubrir su duelo del viernes como parte de una doble cartelera el domingo.