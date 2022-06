Luis M. Alvarez/AP

La NFL impuso una multa de 100.000 dólares a los Commanders de Washington y le quitó dos entrenamientos de pretemporada para el próximo año debido al contacto excesivo entre los jugadores durante las prácticas, indicó una persona con conocimiento de la sanción.

La persona habló con The Associated Press el viernes a condición de mantener el anonimato porque la liga no ha anunciado la medida disciplinaria.