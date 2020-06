Fuente AP: Temporada de MLB en riesgo por disputa salarial

NUEVA YORK (AP) — La posibilidad de que la temporada de Grandes Ligas no se lleve a cabo aumentó considerablemente el lunes después de que la oficina del comisionado informó al sindicato de peloteros que no presentará un calendario a menos que se resuelva la amenaza de la unión de jugadores de presentar acciones legales.

MLB informó al sindicato que anunciaría un calendario y una fecha para la reanudación del campo primaveral una vez que la unión acceda a renunciar a las acusaciones de que Grandes Ligas violó el acuerdo del 26 de marzo entre ambas partes o si el sindicato accedía a un procedimiento de resolución expedita de quejas. MLB dijo que de no alcanzarse una resolución, la disputa seguiría siendo un impedimento para la reanudación de los encuentros.

La medida de MLB fue descrita a The Associated Press por una persona con conocimiento de los detalles y que habló bajo condición de anonimato debido a que no había autorización para difundir un anuncio.

El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred dijo durante el draft amateur de la semana pasada que la posibilidad de que hubiera una temporada era del “100%”.

“Puedo decirles sin temor a equivocarme que jugaremos béisbol de Grandes Ligas este año”, dijo durante la transmisión de ESPN.

Cambió de parecer el lunes, cuando fue uno de los comisionados de las principales ligas deportivas de Estados Unidos en ser entrevistados por ESPN.

“No estoy confiado. Creo que existe un riesgo real; y mientras no exista un diálogo, ese riesgo permanecerá”, dijo Manfred. “Los dueños están 100% comprometidos a que el béisbol esté de regreso. Desafortunadamente, no puedo decir que tengo plena seguridad de que eso sucederá”.

“Es un verdadero desastre para nuestro deporte, sin lugar a dudas”, reconoció Manfred. “No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos la manera de superarlo y volver al terreno de juego para el beneficio de nuestros aficionados”.

MLB ha presentado tres ofertas económicas, la última de ellas el viernes en la que garantiza el 70% del salario de los peloteros como parte de un calendario de 72 juegos que iniciaría el 14 de julio y que podría aumentar el total al 80% de los sueldos en caso de que se completara la postemporada.

Los peloteros había presentado dos propuestas previas, aferrándose a su postura previa de que no aceptarían recortes salariales adicionales más allá de los sueldos prorrateados para 2020 a los que accedieron el 26 de marzo. El presidente del sindicato, Tony Clark, dijo el sábado que las negociaciones adicionales parecían “futiles”.

Manfred ha amenazado con presentar un calendario más corto, de unos 50 juegos. El sindicato podría responder presentando una denuncia ante el mediador Mark Irvings, con el argumento de que a los peloteros se les adeudan cientos de millones de dólares en compensaciones debido a la temporada reducida.

El periodista de AP Joe Reedy contribuyó con este despacho.