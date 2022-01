HOUSTON (AP) — David Culley pasó 43 años como asistente en el fútbol americano colegial y en la NFL antes de obtener al fin su primer empleo como entrenador con los Texans de Houston.

Duró apenas una temporada en el puesto, antes de ser despedido. Y la decisión deja a la NFL ya sólo con un entrenador en jefe negro: Mike Tomlin, de Pittsburgh.

Brian Flores, de Miami, fue destituido esta semana tras guiar a su equipo a una foja de 9-8.

Una persona cercana a la decisión en los Texans informó a The Associated Press que el equipo le anunció a Culley el despido el jueves. La persona habló a condición de mantenerse en el anonimato porque la decisión no se ha anunciado en forma pública.

El despido llega días después de que Houston cerró una campaña con récord de 4-13, luego de perder su último encuentro por 28-25 ante Tennessee.

Culley dijo el lunes que esperaba quedarse. Sin embargo, trascendió entonces que el gerente general Nick Caserio evaluaba todavía el trabajo del entrenador.

Tres días después, Culley se quedó sin empleo.

El estratega de 68 años fue contratado en enero pasado como reemplazo de Bill O'Brien, luego de trabajar como asistente de la NFL desde 1994. Tomó las riendas de un equipo que tuvo una foja de 4-12 en la temporada de 2020, con Deshaun Watson como quarterback.

Watson solicitó ser cedido en canje por las fechas en que Culley fue contratado y antes de que 22 mujeres interpusieran demandas contra el quarterback, acusándolo de hostigamiento o agresión sexual.

Esos problemas impidieron que Watson jugara un solo minuto de la campaña y precipitaron una reconstrucción en Houston, que dejó a Culley al frente de un equipo desmantelado.

Culley no tuvo mucha oportunidad sin Watson y con un plantel donde los pocos titulares de calidad que quedaban fueron canjeados o dados de baja a medida que avanzaba la campaña.

El entrenador habló de los retos que enfrentó en su primera campaña como entrenador, el mes pasado, durante una entrevista con la AP.

“Hay un manual que te dan, como diciéndote que ahí están todas las cosas que pueden pasarte”, dijo. “Escuchen, hay muchas cosas que no están en el manual y que yo he tenido que enfrentar aquí. Y eso no lo aprendes, sino sobre la marcha.

“Pero lo más importante es hacer lo que uno siente que es lo mejor para el equipo”, continuó. “Y para ser sincero con todos, eso es lo que trato de hacer”.