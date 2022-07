Gallardo niega crisis en River: 'todos tienen altibajos'

Natacha Pisarenko/AP

BUENOS AIRES (AP) — El técnico de River Plate Marcelo Gallardo negó el martes que el equipo esté en crisis luego de quedar afuera de la Copa Libertadores y sufrir una serie de resultados adversos en el torneo local, y aseguró que su permanencia en el puesto no está en discusión.

“No hay crisis acá y no la van a encontrar”, dijo Gallardo, el entrenador más exitoso de la historia del club argentino. "Hemos construido algo más sólido, el hincha de River no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente”.