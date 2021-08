Lionel Messi no es el único jugador que tuvo una despedida lacrimosa del equipo en el que jugó por mucho tiempo.

Jack Grealish pasó sus últimos momentos como jugador del Aston Villa, antes de su transferencia al Manchester City por 139 millones de dólares, hablando con sus compañeros y directivos del club en el hotel del equipo la semana pasada. La circunstancia también fue emotiva.

“Todos han visto como se puso Messi en su última conferencia de prensa”, dijo Grealish, refiriéndose al astro argentino que dejará Barcelona para posiblemente firmar con el Paris Saint-Germain, “y así me sentí exactamente”.

“Estuve un poco lloroso también”, agregó. “Pero es momento de seguir”.

Grealish, quien ha estado con el Villa desde que tenía 6 años, fue presentado como jugador del City el lunes, 4 días después de que se convirtiera oficialmente en el jugador más caro del fútbol británico. Dijo que habían “seis o siete" razones para irse al City.

Jugar con Pep Guardiola es una de ellas y he estado ahora ahí por dos días", dijo Grealish, “y honestamente la forma en la que entrena es increíble, no lo puedo explicar”. Aunque el mediocampista inglés insistió en disputar la Liga de Campeones.

Y ganarla —algo que el City no ha podido hacer, a pesar de lo que ha gastado en la última década.

“Sólo espero poderle pagar al equipo ganando tantos títulos como sea posible”, dijo, “y conquistando ese trofeo que todos queremos”.

“Es exactamente a lo que vine", dijo Grealish de 25 años, refiriéndose específicamente a la Liga de Campeones. “Eso es el que el técnico me dijo cuando hablamos. Veo en el vestuario y hay tanto talento y profundidad en el equipo que creo que lo podemos ganar este año”.

Grealish dijo que estaba entusiasmado de jugar en varias posiciones con el City, incluso como “un falso nueve”, y agregó que su precio no le genera presión. En realidad lo ve como un cumplido más que una carga.

“En todo caso me da confianza”, aseguró. “Creo que no hay ninguna presión en el precio. Eso sólo demuestra cuanto me aprecia el club y el técnico, eso me da confianza”.

Grealish debutó como sustituto con el City en la segunda mitad del partido en el que acayeron el sábado 1-0 con Leicester en el Community Shield, el tradicional encuentro que da inicio a la temporada entre el campeón de la Liga Premier y la Copa FA.

