Julio Cortez/AP

BROOKLINE, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Adam Hadwin no estaba oficialmente inscrito en el U.S. Open sino hasta hace ocho días. El jueves, abandonó The Country Club con la mejor tarjeta de su carrera en majors y con una ventaja de un golpe.

La atención concentrada durante los últimos días en la liga rival apoyada por Arabia Saudí y en quién se va o se queda en la Gira de la PGA, se mudó finalmente al golf.